Otkupljivali kornišone, prodavali marihuanu: Najveća zapljena droge u istoriji Srbije

Rade Spasojević (68), vlasnik firme "Florakom", uhapšen je sa sinom zbog sumnje na trgovinu drogom, nakon što je na njihovom imanju kod Kruševca pronađeno čak pet tona marihuane.

Izvor: RTV Kruševac/YouTube

Rade Spasojević (68) vlasnik firme "Florakom" iz Konjuha kod Kruševca, uhapšen je zajedno sa sinom Nebojšom (40) zbog sumnje da su se bavili trgovinom droge, a nakon što je na njihovom porodičnom imanju pronađena rekordna količina marihuane, čak 5 tona.

Ova organizovana kriminalna grupa opojnu drogu marihuanu skladištila je u prostorijama privrednog društva "Florakom" d.o.o., odakle je dalje distribuirana na teritoriji grada Beograda radi prodaje, navelo je Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Osnovna djelatnost firme "Rasadnik Florakom", Gajenje sadnog materijala, navodi se u opisu firme na sajtu "privrednimenik".

"Otkup kornišona i proizvodnja sadnica, sadnice dunja, sadnice krušaka, sadnice jabuka, sadnice lešnika, sadnice oraha, lozni kalemovi, ruže..", sve ovo se navodno proizvodilo na imanju R.S i N.S, međutim, iza paravana, 5 tona marihuane.

I sam Rade Spasojević na svojim društvenim mrežama objavio je da je direktor "Florakoma" od 2021. godine, a na jednoj od javno dostupnih fotografija na njegovim mrežama se vidi da su organizovali otkup kornišona 2021. godine.

Pet tona marihuane spakovano u kartonske kutije

Umjesto vjoća i povrća, u kutije su popakovali drogu, čiji je dio bio namenjen srpskom tržištu, dok je jedan dio bio namijenjen tržištu EU.

Kako se navodi na sajtu CompanyWall, ova firma se svrstava u kategoriju malo preduzeće prema kriterijumima definisanim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

"U 2024. godini kompanija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 107.605.000,00 dinara. Neto rezultat je bio 3.567.000,00 neto dobitka. Kompanija zapošljava ukupno 2 radnika, dok prosječna bruto zarada po zaposlenom iznosi 102.083,33 mjesečno. Operativna efikasnost, mereno EBITDA (novac koji ostaje kada se odbiju sve kamate i porez), iznosila je 9.301.000,00 u 2024", navodi se.

To znači, da firma ima u 2024. godini ukupan prihod 107,6 miliona dinara.

Nakon što su plaćeni svi troškovi i porezi, firmi je ostala čista dobit od oko 3,6 miliona. Plata im u prosjeku 102.000 dinara mjesečno po osobi.

Gašić: "U Srbiji nema zaštićenih"

Ministar odbrane Bratislav Gašić čestitao je pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i svih bezbjednosnih službi na izuzetno uspješno sprovedenoj akciji u kojoj je kod Kruševca zaplijenjeno više od pet tona droge, ističući da je riječ o jednom od najvećih i najznačajnijih uspjeha srpske policije u borbi protiv organizovanog kriminala.

"Ova istorijska akcija jasno pokazuje da u Srbiji nema zaštićenih i da svako ko pomisli da može da se sakrije iza partijske knjižice radi činjenja krivičnih djela – neće uspjeti. Svako ko se bavi kriminalom biće najstrože kažnjen i procesuiran u skladu sa zakonom. Borba protiv kriminala i korupcije je apsolutni prioritet države i vodi se odlučno, bez kompromisa i bez izuzetaka, kao što je to slučaj u svakoj ozbiljnoj državi", poručio je Gašić.

Podsjetimo, ova akcija se smatra najvećom zapljenom droge u istoriji srpske policije, prethodna najveća zapljena iznosila je 1.960 kilograma, dok je tokom cijele prošle godine zaplenjeno ukupno 6,1 tona narkotika.

(Blic/MONDO)