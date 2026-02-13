"Šmrkao sam kokain sa WC daske": Trampov ministar govorio o burnoj prošlosti (Video)

Robert F. Kenedi u podkastu je govorio o borbi sa zavisnošću i otkrio nove detalje iz prošlosti, navodeći da je godinama na putu oporavka i da redovno ide na sastanke.

Američki ministar zdravlja i socijalne zaštite Robert F. Kenedi Mlađi iznio je šokantno priznanje o svojoj prošlosti sa drogom gostujući u četvrtak u jednom podkastu. Kenedi je, govoreći o svojoj borbi sa zavisnošću, otkrio do sada nepoznate detalje.

U razgovoru sa komičarem Teom Vonom u podkastu "This Past Weekend", Kenedi je ispričao kako su se njih dvojica upoznali. "Godinama smo zajedno na putu oporavka", rekao je Kenedi, na šta je Von potvrdio da su se sastajali na jutarnjim sastancima liječenih zavisnika još prije pandemije koronavirusa.

Osnovao "piratsku" grupu

Kenedi, koji je trezan više od 40 godina, zatim je ispričao kako je tokom pandemije osnovao "piratsku" grupu koja je nastavila da se sastaje uprkos merama, što ga je i navelo na zapanjujuće priznanje.

"Kada smo se okupili, rekao sam: ‘Nije me briga šta će se dogoditi, ići ću na sastanke svaki dan’. Ne bojim se virusa, nekad sam šmrkao kokain sa WC daske. Znam da će me ova bolest ubiti ako je ne liječim, a za mene to znači svakodnevno ići na sastanke. Bez toga mi je život gotov", ispričao je Kenedi.

RFK Jr. drops a spicy admission about his past while praising Narcotics Anonymous for helping him beat addiction. A raw, human moment from a 72-year-old HHS Secretary who says his 14-year drug era shaped him—and his path to recovery.

Nakon toga su kratko razgovarali o oporavku, a zatim prešli na druge teme, uključujući Kenedijev rad u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, kao i njegovu advokatsku karijeru.

Prošlost obilježena drogom i hapšenjima

Kenedi je i ranije javno govorio o svojim problemima sa zavisnošću. Kao šesnaestogodišnjak uhapšen je zbog posjedovanja marihuane. Godine 1983. u Južnoj Dakoti ponovo je uhapšen, tada zbog posjedovanja heroina. Kenedi je rekao da ga je upravo to drugo hapšenje podstaklo da se otrzni.

Trampov ministar od prošle godine

Predsjednik Donald Tramp nominovao je Kenedija za ministra zdravlja u januaru 2025. godine, a Senat je potvrdio njegovo imenovanje sljedećeg mjeseca.