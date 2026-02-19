logo
Strašne scene u Ivanjici: Masovno trovanje pasa kreozanom

Strašne scene u Ivanjici: Masovno trovanje pasa kreozanom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Veliki broj slučajeva trovanja pasa, kako vlasničkih ljubimaca, tako i pasa lutalica, zabilježen je u Ivanjici. Sumnja se da je korišten zabranjeni otrov kreozan, poznat po svojoj visokoj toksičnosti i opasnosti po životinje i ljude.

Trovanje pasa Ivanjica Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Posebnu zabrinutost izazvale su informacije da su tijela uginulih pasa navodno bačena u Moravicu, rijeku koja snabdijeva grad vodom za piće i svakodnevnu upotrebu. Tako je otvoreno pitanje moguće ekološke i zdravstvene ugroženosti stanovništva.

Na ovu temu govorili su Dragan Punišić iz udruženja Udomljavanje Ivanjica, Aleksandar Gavrić iz udruženja Animal Rescue i aktivistkinja Jelena Jevtović.

Prema riječima Punišića, u Ivanjici je ubijen veliki broj pasa početkom februara.

"Ono što mogu da kažem jeste da je uviđaj u toku i da smo predali svu potrebnu dokumentaciju. Situacija je eskalirala mnogo dalje od pasa lutalica i ljubimaca. Većina tih pasa, za koje se sumnja da su otrovani kreozanom, bačeni su u rijeku Moravicu što dovodi do potencijalne ekološke katastrofe", ukazao je aktivista.

On je takođe naveo da rijeka Moravica snabdijeva cijeli grad vodom, kako za piće tako i za ličnu higijenu.

"U ovom slučaju se više ne radi samo o životinjama, već i o opasnosti koja je prouzrokovana i za ljude", ispričao je Punišić.

Otrovani i vlasnički psi kreozanom 

Trovanje pasa u naselju Ključ kod Ivanjice ponovo je zabilježeno samo nekoliko dana nakon prvih slučajeva, takođe sa istim ilegalnim otrovom.

"Radi se o naselju gdje smo stalno sklanjali napuštene pse, hranili ih i spremali im skloništa. Počinilac je dobro poznavao kretanje tih pasa i tako je i došao do njih. Otrovao ih je, a među njima je bilo i vlasničkih pasa. Ovo nije jedini slučaj, jer je bilo trovanja kreozanom i 2021. i 2022. i narednim godinama. Zapravo je i utvrđeno samo što se utvrđivanje da li je neko otrovan kreozanom utvrđuje jako dugo", upozorio je Punišić.

Prema njegovim riječima, kreozan je zakonom zabranjen pa se postavlja pitanje i distribucije i načina na koji se taj otrov kupuje.

"Svi ti psi koji su otrovani u naselju Ključ su po nezvaničnim informacijama takođe bačeni u rijeku Moravicu. Kreozan se može unijeti na đonu patike i dovodi i do smrti", rekao je sagovornik.

Građani ističu da je neophodno podizanje svijesti o odgovornosti prema napuštenim životinjama i zakonskim posljedicama ovakvih dijela.

"Mislim da se ljudima podigla svijest, jer ne mogu da kažem da su ljudi neinformisani, ali ne znaju zakon i šta je krivično djelo. Ne znaju da napušten pas nije napušten zato što je tako htio već je to posljedica čovjeka. Sve je prijavljeno i svi vjerujemo u institucije", zaključio je Punišić.

Nadležne službe su, prema dostupnim informacijama, obaviještene. Istraga je u toku, a građani očekuju brzu reakciju i sankcionisanje odgovornih.

 (NewsMax Balkans/Mondo) 

