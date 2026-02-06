logo
Čitaoci reporteri

Potpuna glupost ili genijalan izum: Ogrlica koja pomaže psima da razumiju ljudski jezik!?

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Američka kompanija tvrdi da je napravila ogrlicu koja u realnom vremenu prevodi govor ljudi u pseći jezik.

Ogrlica koja pomaže psima da razumiju ljudski jezik Izvor: Traini.app

Tehnološka kompanija iz SAD-a tvrdi da je napravila uređaj koji zvuči kao da je ispao iz filma o Doktor Dulitlu. Riječ je o pametnoj ogrlici za psekoja navodno može da "prevodi" ljudski govor u pseći jezik, i to u realnom vremenu.

U pitanju je proizvod kompanije Traini, koja ogrlicu opisuje kao "prvu pravu za razgovor između ljudi i pasa". Na promotivnim snimcima vidi se kako vlasnik izgovara "Možeš li da mi doneseš daljinski?", a aplikacija na telefonu to pretvara u lavež, na koji pas reaguje.

U drugom primjeru, kada mu se kaže "daj mi poljubac", ogrlica ispušta nekoliko zvukova nakon čega pas liže vlasnika po licu. Poruka je jasna: pas razumije "šta mu se govori", samo na svom jeziku.

Osim navodnog prevođenja govora, ogrlica ima i dodatne funkcije. Kompanija navodi praćenje zdravlja u realnom vremenu i GPS lokaciju, slično pametnim satovima koje nose ljudi. Cijena iznosi 599 dolara za prve kupce, odnosno paprenih 700 dolara nakon što se rasproda prvih 1.000 komda. Paprena cijena je dodatno podgrijala raspravu da li je riječ o ozbiljnoj tehnologiji ili skupom triku.

Izvor: Traini.app

Stručnjaci su, međutim, daleko oprezniji. Poznata trenerka pasa i bihevioralni ekspert Šeron Bolt rekla je za Sun da tvrdnje o pravom "razgovoru" sa psima nemaju realno uporište.

"Kada pas laje, različite emocije se mogu prepoznati po visini i jačini laveža. Viši tonovi ukazuju na strah ili anksioznost, dok su niži povezani sa samopouzdanjem. Mogu da razumijem kako aplikacija može da prepozna emocije, ali ne i da vodi razgovor", navela je ona.

Bolt dodaje da pas može da nauči određene komande ili fraze poput "šetnja" ili "večera", ali da je ideja opšteg ćaskanja nerealna. "Možete istrenirati psa da donese daljinski, ali to nije razgovor", istakla je.

Uprkos skepticizmu, dio naučne zajednice vjeruje da bi vještačka inteligencija u budućnosti mogla da pomogne u razumijevanju životinjskih zvukova. Istraživač sa Univerzitet u Teksasu, Keni Džu, radi na projektu koji obuhvata ogromnu bazu audio i video zapisa psećih vokalizacija.

U naučnim radovima objavljenim prošle godine, Džu i njegove kolege naveli su da su identifikovali obrasce zvukova koji liče na riječi i koji bi jednog dana mogli da se pretvore u razumljive rečenice.

"Krajnji cilj je prevodilac pomoću kog biste mogli slobodno da razgovarate sa svojim ljubimcem. Već imamo trenutni prevod između ljudskih jezika. Možda ćemo jednog dana isto moći i sa životinjama", naveo je on.

Do tada, pametna ogrlica koja "razgovara" sa psima ostaje na granici između tehnološke radoznalosti i skupe iluzije, sa mnogo marketinga i malo dokaza da je pravi razgovor zaista moguć.

(Telegraf/Smartlife)

Tagovi

psi Tehnologija

