"Crna lista" vlasnika: Ovi ljudi ne treba da imaju psa

Ako spadate u jednu od pet grupa vlasnika koje slijede u nastavku, bolje je da nemate psa, upozorava stručnjak.

Izvor: Oleg Elkov/Shutterstock

Stručnjak za kućne ljubimce otkriva da ne može svako da ima psa, bez obzira koliko voli ideju o tome. Psi zahtijevaju strukturu, vrijeme i dugoročnu posvećenost, a ne samo dobre namjere. Kada vlasnici ne uspijevaju da zadovolje potrebe psa, posljedice se često ispoljavaju kroz probleme u ponašanju, zanemarivanje i bolesti.

"Pošto svako može da nabavi psa, mnogi ljudi koji ne bi trebalo da ih imaju, ipak ih nabavljaju na različite načine. Većina tih ljudi kupuje pse bez da uopšte imaju predstavu šta psu treba", kaže za Express Kari, autorka sa portala Pethelpful, koja ima iskustvo u radionicama i dnevnim boravcima za pse

Evo pet tipova ljudi koji nikada ne bi trebalo da imaju psa:

1. Pušači

Jedan tip ljudi koji stručnjak ističe su vlasnici pasa koji puše, posebno u zatvorenom prostoru ili u blizini psa. Duvanski dim ne nestaje sam od sebe. On ostaje u vazduhu i lijepi se za nameštaj, dok psi bivaju izloženi toksinima od kojih ne mogu da pjobegnu.

"Psi su kao i mi. Imaju zube o kojima treba brinuti, stomak, srce, mozak i pluća. Nekada sam pušila, ali sam dovoljno znala da to radim sama i da poštedim svoje pse toksina za koje sam znala da su štetni i za njih i za mene", ističe Kari.

Prema Kraljevskom veterinarskom koledžu, istraživanja pokazuju da psi koji žive sa pušačima, imaju značajno veći nivo kotinina u krvi, što dokazuje da apsorbuju nikotin iz sekundarnog dima, što dramatično povećava rizik od raka nosa, sinusa i pluća.

Rizik raste sa količinom pušenja. Psi sa dugim njuškama su podložniji raku nosa i sinusa, dok psi sa kratkim ili srednjim njuškama imaju znato veći rizik od raka pluća, jer toksini direktno dopiru do pluća.

2. Putnici

Nema ništa loše u povremenom putovanju bez psa. Međutim, ako stalno putujete, možda nije najbolje da imate psa.

"Psi ne mogu sami da ostaju kod kuće. Moraju da budu pod nadzorom nekoga kome vjerujete ili smješteni u azil. Ako je azil jedina opcija, to može da bude zastrašujuće i usamljeno iskustvo za psa. Psi mogu da dožive veliki stres u azilu. Tamo je bučno i haotično", napominje Kari i dodaje:

"Ljudi koji brinu o psima, obično ne mogu da posvete posebnu pažnju jednom psu, što dodatno povećava stres kod pasa kojima je potrebna pažnja. Često psi uriniraju i vrše nuždu u azilima jer im je narušen raspored, a zatim moraju da ostanu u azilu dok se ne očisti".

3. Ljenjivci

Psi zahtijevaju dnevnu fizičku aktivnost, mentalnu stimulaciju i dosljednu obuku. Vlasnici koji preskaču šetnje, ignorišu vrijeme za igru ili zanemaruju rutinu, rizikuju da stvore frustrirane, dosadne ili destruktivne pse.

"Neki psi mogu da vježbaju igrajući se sa drugim psom ili trčeći po dvorištu. Međutim, ako domaćinstvo nema druge ljubimce i nema dvorište, a vlasnik ne uživa u igri sa psom ili šetnji, onda taj vlasnik ne bi trebalo da ima psa", objašnjava stručnjak.

4. Ljudi koji ne brinu o ishrani

Vlasnici na koje stručnjak upozorava, jesu i oni koji hrane svoje pse bez razmišljanja ili strukture. Psi zahtijevaju uravnoteženu ishranu da bi ostali zdravi, a davanje ostataka hrane ili nepravilnih obroka može da dovede do gojaznosti, problema sa varenjem i dugoročnih zdravstvenih problema.

"Neki ljudi misle da psi mogu da jedu bilo šta i da će napredovati, a takvi ljudi ne bi trebalo da imaju pse. Jeftina hrana za pse često sadrži sastojke koji psima nisu potrebni, poput žitarica, kukuruza i dodataka. Ne samo da ti sastojci nisu hranljivi za pse, već često čine većinu jeftine hrane za pse", upozorava Kari i dodaje:

"Psi su mesožderi, što znači da im je potrebna ishrana bogata mesom. Međutim, nisu svi psi isti i njihove potrebe u ishrani mogu da se razlikuju u zavisnosti od starosti, zdravlja i nivoa aktivnosti".

5. Vlasnici koji ostave pse cijeli dan napolju

Stručnjak sugeriše da, bez obzira na to da li vlasnik ima veliko dvorište, mali vrt ili samo balkon, psi nikada ne bi smjeli da budu ostavljeni napolju cijeli dan. Svako ko misli da je to prihvatljivo, nije prikladan za vlasnika psa.

"Psi su životinje čopora i imaju snažnu vezu sa svojom ljudskom porodicom. Potrebna im je pažnja i ljubav, a izolacija napolju cijeli dan može da im prouzrokuje mnogo patnje. Pored toga, psi napolju su izloženi riziku od povreda od strane drugih životinja, ljudi i vremenskih uslova", zaključuje Kari.

(MONDO)