Prvi susret haskija sa ogledalom postao viralan: Ovakvu reakcija psa na sopsteveni odraz niko nije očekivao

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Ovaj smiješni video pregledan je čak dva i po miliona puta.

susret haskija sa ogledalom Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Snimak koji je za kratko vrijeme osvojio društvene mreže bilježi urnebesnu reakciju mladog psa koji se po prvi put susreo sa sopstvenim odrazom u ogledalu. Objava je do sada pregledana više od dva i po miliona puta, a korisnici širom svijeta ne prestaju da ga dijele i komentarišu.

Na početku videa pas zbunjeno posmatra "drugog psa" ispred sebe, naginje glavu i oprezno prilazi ogledalu, pokušavajući da shvati šta se dešava. Međutim, već nakon nekoliko sekundi njegova radoznalost prerasta u potpuni oprez, haski zauzima odbrambeni stav, ukočeno stoji i djeluje kao da je svakog trenutka spreman na okršaj sa nepoznatim "suparnikom".

Iako je u pitanju samo njegov sopstveni odraz, reakcija psa nasmijala je milione ljudi, koji u komentarima priznaju da im je ovaj simpatični snimak popravio dan. Video je još jedan dokaz da su prve reakcije životinja na ogledalo često nepredvidive i izuzetno zabavne.

(Mondo.rs)

Tagovi

pas psi smiješni video

