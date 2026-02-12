10 rasa sa najkraćim životnim vijekom: Jedna od omiljenih često ne napuni ni 5 godina

Pogledajte listu od 10 rasa pasa poznatih po najkraćem životnom vijeku. Među njima je i jedna rasa koja često ne preživi petu godinu.

Izvor: zinchenki/Shutterstock

Iako se psi često smatraju dugovečnim saputnicima, realnost je da neke rase, nažalost, žive znatno kraće od drugih. Faktori poput genetike, veličine tijela i nasljednih zdravstvenih problema mogu u velikoj mjeri da utiču na očekivani životni vijek psa.

Stručnjaci za kućne ljubimce iz časopisa Country Living napravili su listu od 10 rasa pasa sa najkraćim životnim vijekom. Među njima je i jedna rasa koja često ne preživi više od pet godina, a koja je izuzetno popularna u Srbiji.

Da li je vaš pas na listi i da li je nadmašio očekivani životni vijek?

10. Kavalirski španijel kralja Čarlsa

Izvor: Sue Thatcher/Shutterstock

Prema stručnjacima, očekivani životni vijek ove rase je 10,45 godina. Iako je rasa zvanično priznata 1945. godine, samo šest pasa je preživjelo Drugi svjetski rat.

Svaki Kavalirski španijel kralja Čarlsa danas potiče od tih šest pasa. Ova rasa je sklona brojnim zdravstvenim problemima, uključujući bolesti mitralnog zaliska, kožne probleme, urinarne infekcije, bolesti zuba i desni, infekcije ušiju, suvo oko i gojaznost.

9. Njemački ovčar

Izvor: PeopleImages/Shutterstock

Ova popularna rasa u prosjeku živi 10,16 godina. Ako već imate ovčara ili planirate da ga usvojite, budite svjesni nekih od najčešćih zdravstvenih problema kod ove rase.

Displazija kukova i laktova, nadimanje stomaka i degenerativna mijelopatija samo su neki od mogućih problema.

8. Bokser

Izvor: Wirestock Creators/Shutterstock

Bokseri takođe dosežu oko 10 godina, sa očekivanim životnim vijekom od 10,4 godine. Veći psi trpe veći napor srca i drugih organa, što može da dovede do bržeg starenja i fizičkog trošenja u odnosu na manje rase.

Takođe su podložni raku i neurološkim problemima, a mnogi bokseri razviju ozbiljne zdravstvene probleme prije nego što napune 10 godina. Prema All Boxer Info, Bokser je peta rasa po vjerovatnoći da umre od raka.

7. Bigl

Izvor: Ignacy Sedlak/Shutterstock

Biglovi prosječno žive do 9,85 godina. Generalno su čvrsti psi, ali su skloni određenim zdravstvenim problemima, poput epilepsije, problema sa kičmom, alergija i infekcija ušiju, pa je važno pratiti njihovu težinu, ishranu i ponašanje.

6. Haski

Izvor: ernestos vitouladitis/Shutterstock

Očekivani životni vijek haskija je 9,53 godine. Haskiji su generalno zdravi, ali mogu da pate od određenih zdravstvenih problema.

Mogu da imaju probleme sa kukovima koji izazivaju šepanje, dok katarakta, poremećaji mrežnjače i glaukom mogu da ugroze vid. Redovni veterinarski pregledi i pravilna briga o zglobovima i očima pomažu da haski bude aktivan i srećan.

5. Čivava

Izvor: VilledaGraphic/Shutterstock

Na petom mjestu je čivava sa prosječnim životnim vekom od 7,91 godine, što je dvije godine manje nego kod bigla i haskija.

Kao i svi psi, čivave su podložne određenim medicinskim problemima. Srčana insuficijencija je vodeći uzrok smrti starijih čivava i najčešće je povezana sa hroničnom degenerativnom bolešću mitralnog zaliska, izvještava Pet MD.

Ovo stanje slabi zalistak na lijevoj strani srca, uzrokujući povratni protok krvi. To dovodi do uvećanja srca, povećanog opterećenja i srčane insuficijencije.

4. Američki buldog

Izvor: Kuznetsov Alexey/Shutterstock

Američki buldog je nešto kraći od čivave, sa životnim vijekom od 7,91 godine. Ova rasa je sklona problemima sa zglobovima, poput displazije kuka i laktova, što može da izazove bol i artritis ako se ne liječi.

Često imaju i kožne probleme, uključujući alergije, a rijetko i ihtiozu koja može da izazove suvu, perutavu ili svrbljivu kožu, kažu stručnjaci iz Pet MD.

3. Mops

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Mops prosječno živi 7,65 godina. Stručnjaci iz Pooch and Mutt kažu da su ovi psi skloni respiratornim problemima zbog svog spljoštenog lica, sabijenog nosa i uskog disajnog puta.

Brahiocefalični sindrom izaziva ozbiljne probleme sa disanjem kod mopsova. Mops encefalitis je rijetko, ali ozbiljno stanje jedinstveno za ovu rasu, koje može da izazove sljepilo, napade, promjene u ponašanju i probleme sa hodanjem. Stanje je progresivno, simptomi postaju ozbiljniji i mogu da budu smrtonosni.

2. Engleski buldog

Izvor: Wirestock Creators/Shutterstock

Na drugom mjestu po najkraćem životnom veku je engleski buldog, sa prosječnim životnim vekom od 7,39 godina.

Istraživanja Royal Veterinary College pokazuju da engleski buldozi imaju zdravstvene probleme zbog naborane kože, uključujući infekcije ušiju, kožne infekcije, gojaznost i čireve na rožnjači.

1. Francuski buldog

Izvor: Istvan Csak/Shutterstock

Na prvom mjestu po najkraćem životnom vijeku je francuski buldog, sa prosječnim životnim vekom od 4,53 godine. Francuski buldozi su skloni brojnim zdravstvenim problemima koji utiču na životni vek.

Jedan od glavnih problema je displazija kuka, gdje kuk ne funkcioniše pravilno, što može da izazove bol, slabost i rani artritis ako se ne liječi.

Francuske buldoge takođe pogađa bolest intervertebralnog diska, koja može da pritiska kičmenu moždinu, izazivajući bol, slabost ili paralizu.

(MONDO)