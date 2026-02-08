logo
Kad su ih prvi put vidjeli zajedno, mislili su da je AI: Nećete vjerovati ko je najbolji prijatelj ovom psu

Izvor mondo.rs
0

Ovo niko nije očekivao, rakun i pas dijele sve – od hrane do zagrljaja, te djeluju kao da su "srodne duše".

Pas i rakun najbolji prijatelji Izvor: Instagram printscreen / love_animalsgram

Neobično prijateljstvo između psa i rakuna, opčinilo je mnoge ljude na mrežama. Ono je toliko neuobičajeno je da su neki pomislili da je u pitanju vještačka inteligencija, jer se ovakav prizor rijetko viđa.

Neobična družina se grli, igra i češka, te ni ne čudi da je ovaj prizor privukao veliku pažnju.

Pogledajte:

"Druženje sa njegovom srodnom dušom. Prijateljstvo nema granica", stoji u opisu videa, dok su se u koloni komentara nizala srca i oduševljenja, te su negativni komentari gotovo potpuno izostali.

