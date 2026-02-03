Upoznajte Fifi, banjalučku mačku koja se sama udomila (VIDEO)

Neke mačke provedu mjesece, pa i godine na ulici, u dvorištima, privremenim smještajima ili podrumima, nadajući se da će ih neko uzeti i dati im topli dom.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

A neke, poput naše današnje junakinje, odluče da nema vremena za čekanje i da moraju same nađu sebi kuću.

Fifi se rodila prije otprilike tri godine u jednom banjalučkom naselju blizu centra. Tad još nije imala ime, ali je imala talenat koji mnoge mačke dijele – bila je prijateljski raspoložena prema ljudima, umiljata, pitoma i – preslatka.

Odabrala je zgradu u kojoj želi da živi i svaki dan dolazila ispred ulaza, mjaučući na njene stanovnike, uvaljujući glavicu u ruku da je maze i nahrane i predući zadovoljno kada se neko sažali i da joj nešto.

Malo po malo, postala je "domaća". Komšije su je prepoznavale, pazile koliko su mogle, a poslije nekog vremena počeli su da je puštaju u zgradu.

Stepenicu po stepenicu, sprat po sprat, mala crna mačkica, sad već skoro odrasla, osvajala je teritoriju.

Mačiće je udomila kod komšija s drugog sprata. Oni su živjeli u stanu, ona je ostala napolju, ali im je i dugo nakon što su prestali da budu mačići donosila hranu iz kontejnera do vrata, a zatim glasno mjaukala dok ne otvore i uzmu. Ponekad je to bila stara salama, ponekad miš, donosila je šta je imala.

Zauzvrat, komšije su je puštale u ulaz kad god bi htjela, a našla je i jedno zgodno, toplo mjesto za spavanje. Među komšijama se izdvajala jedna djevojka, koja je više mazila, bolje hranila, a onda je jednog dana dobila i samo svoj, pravi – pravcati krevetić i posudicu za hranu, koja je stalno pristizala.

Od trećeg sprata i željenog doma dijelilo je još samo nekoliko stepenica. Fifi je naučila gdje živi djevojka koju je odabrala za svoju vlasnicu i strpljivo čekala ispred njenih vrata da se pojavi. Naučila je da unutra osim nje žive i dva pripadnika mačije vrste i to je bilo presudno za odluku da se što hitnije useli.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Kombinacijom njenog šarma, upornosti i mekog srca vlasnice stana i njenih mačijih ukućana – Fifi je prije mjesec dana i konačno postala kućna mačka.

Prvo su je odveli kod veterinara, a zatim je, kad se probudila, dočekalo sve o čemu mačka sanja – hrane u izobilju, mnoštvo igračaka, poslastica, krevetića, drugari za igru i ljudska drugarica za maženje i češanje.

Izvor: mondo.ba

Trebalo joj je malo vremena da Arčiju i Lili, svojim novim ukućanima objasni šta i kako može i želi. Oni se nisu ljutili na njeno frktanje, velikodušno su joj ustupili svoje igračke, korpice za spavanje, dijelili su poslastice i zajedno trče na prozor kad dođe kakav vrabac ili golub.

Crno bijeli trio će, sigurni smo, svojoj vlasnici učiniti svaki dan ljepšim i prepunim smijeha i igre.

A vi, obratite pažnju na komšiluk, možda neka druga Fifi nestrpljivo čeka da se useli kod vas. Pustite je, nećete se pokajati, obećavamo!

Ukoliko želite