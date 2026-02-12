logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Psi masovno otrovani u Ivanjici: Nepoznata osoba ubija životinje, pa tijela baca u rijeku

Psi masovno otrovani u Ivanjici: Nepoznata osoba ubija životinje, pa tijela baca u rijeku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

U Ivanjici su psi otrovani opasnim kreozanom, što izaziva zabrinutost mještana zbog zdravlja ljudi i životne sredine.

Trovanje pasa u Ivanjici Izvor: Rina/OlgaOvcharenko/Shutterstock

Stanovnike Ivanjiceuznemirila je vijest da je tokom posljednjih deset dana nekoliko pasa otrovano opasnom supstanocom kreozan. Pošto su psi umirali na više lokacija u gradu, pretpostavka mještana jeste da je taj otrov posut na više mjesta.

"To je užas i katastrofa, neko je to uradio namjerno. Osim pasa, od toga mogu da stradaju i ljudi i djeca jer je ta materija jako opasna po zdravlje ljudi", kaže izvor za RINU.

Osim pasa lutalica, otrovani su i vlasnički psi, a dokazi pokazuju da je otrov sipan čak i u dvorišta privatnih kuća.

"Leševe uginulih pasa bacali su u rijeku Moravicu, što pored svog užasa ima još jednu opasnu posljedicu, a to je ugrožavanje životne sredine", dodaje izvor.

Mještani se nadaju da će nadležne službe hitno reagovati i pronaći počinioce, kako bi bili adekvatno sankcionisani.

Možda će vas zanimati

Tagovi

psi trovanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ