Tražili smrtnu kaznu, dobio doživotnu robiju: Pobuna skupo košatala bivšeg predsjednika Južne Koreje

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Bivši predsjednik Južne Koreje Jun Suk Jeol osuđen je na doživotni zatvor zbog vođenja pobune tokom neuspjelog pokušaja uvođenja ratnog stanja u decembru 2024. godine.

Bivši predsjednik Južne Koreje Jun Suk Jeol kazna Izvor: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia

Južnokorejski sud osudio je bivšeg predsjednika zemlje Juna Suk Jeola na doživotni zatvor zbog vođenja pobune tokom njegovog neuspjelog pokušaja da uvede ratno stanje u zemlji u decembru 2024. godine.

Policija Južne Koreje pojačala je mjere bezbjednosti u blizini suda uoči prve presude Jeolu. Konvoj sa Junom stigao je u sud oko 00.50 časova, dok je izricanje presude zakazano za 15 časova, prenio je Jonhap.

Specijalni tužioci zatražili su smrtnu kaznu, tereteći ga da je proglašenjem ratnog stanja predvodio pobunu. Više od 100 njegovih pristalica okupilo se ispred suda, uzvikujući parole podrške i mašući zastavama Južne Koreje i SAD, dok je oko 80 njih održalo cjelonoćni skup tražeći njegovo oslobađanje.

Krajnje desničarske grupe, uključujući Uniju slobode, najavile su miting sa oko 4.300 učesnika u blizini sudskog kompleksa.
Istovremeno, građanske i progresivne organizacije, među njima i grupa "Candlelight Action", planirale su okupljanje oko 5.000 ljudi kod stanice Seočo, pozivajući na Junovu osudu.

Između pristalica i protivnika razmjenjene su uvrede, ali nije bilo fizičkih sukoba zahvaljujući pojačanom policijskom prisustvu. Policija je mobilisala oko 1.000 pripadnika i postavila autobuse kao barijere oko kompleksa, dok je sud zatvorio sve ulaze osim istočne kapije. Ulazak je bio dozvoljen samo unapred registrovanim vozilima i predstavnicima medija.

Južna Koreja

