Zatvor u koji ljudi idu dobrovoljno: Spavaju na podu i na kraju plaćaju 80 evra po danu

Umjesto da odu u luksuzni hotel, Korejci odlaze u zatvor kada su pod stresom.

Glavna ideja hotela Prison Inside Me u Hongčeonu u Južnoj Koreji jeste da izgleda kao pravi zatvor. Ljudi plaćaju oko 80 evra po danu da bi bili lišeni slobode i zatvoreni u ćeliju bez ijedne udobnosti spoljašnjeg svijeta.

U maloj sobi od 5 kvadratnih metara, toliko maloj da nema mesta za krevet, možete da ostanete 24 ili 48 sati. Spavate na strunjači na podu, a jedina pogodnost koju možete da imate, jeste neometan pristup toaletu i lavabou.

Dva puta dnevno dobijate obrok, obično malo kaše od ovsenih pahuljica i pirinča, a jedini vaš interes biće gledanje kroz malu prozorsku šupljinu u sobi.

U ovom zatvoru ne možete da imate mobilni telefon, računar ili bilo koji drugi elektronski uređaj. Ne možete da ponesete ni knjigu sa sobom. Glavni cilj je da se udaljite od svakodnevnog stresa i provedete vrijeme u mirnoj introspektivnoj tišini, bez ikakvog spoljnog uticaja.

Ko obično posjećuje ovaj neobični hotel-zatvor?

Najčešći gosti zatvora Prison Inside Me su studenti i zaposleni u različitim kompanijama, koji su svakodnevno izloženi visokom nivou stresa, koji bi im inače bio težak za podnijeti. U ovom lažnom zatvoru oslobađaju se tog stresa i pronalaze privremenu utjehu u tišini i izolaciji.

Ova neobična institucija otvorena je 2013. godine od strane advokata Kvona Džonga-suka iz kompanije Happiness Factory u Južnoj Koreji, a do sada ga je posjetilo nekoliko hiljada ljudi.

