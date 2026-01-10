Donald Tramp odbio da pomiluje Pi Didija: Predsjednik nije zaboravio prozivke repera kada je gubio na izborima

Donald Tramp objasnio je zbog čega ne želi da pomiluje repera.

Izvor: YouTube/ Wendy Williams Show, Joseph Sohm/Shutterstock

Šon “Didi” Kombs je napisao pismo predsjedniku Trampu tražeći pomilovanje, rekao je predsjednik u dvodnevnom intervjuu za Njujork Tajms, koji je objavljen u četvrtak. Međutim, prema izvještaju tog lista, predsednik ne razmatra odobravanje te molbe.

Više osoba bliskih situaciji je navelo ili spekulisalo da je zvaničan zahtjev poslat, a sam predsjednik je rekao da je Kombs tražio milost, ali je četvrtkovo izvještavanje bilo prva zvanična potvrda postojanja pisma. Kombs (56) trenutno izdržava kaznu od 50 mjeseci zatvora zbog optužbi vezanih za prostituciju.

Uprkos kontroverzi i širokoj javnoj osudi koja prati optužbe i tvrdnje protiv Kombsa, njegova molba nije bila van okvira mogućeg, imajući u vidu predsjednikova pomilovanja svih osuđenih učesnika napada na Kapitol SAD 6. januara 2021. godine, kao i bivšeg predsjednika Hondurasa Orlanda Ernandeza, koji je u junu 2024. godine osuđen na 45 godina zatvora nakon što ga je američki savezni porota proglasila krivim za zavjeru u vezi sa uvozom kokaina u Sjedinjene Države i povezanim krivičnim djelima vezanim za oružje.

Predsjednik je novinarima Times-a rekao da je Kombs "tražio od mene pomilovanje" i da je zahtjev stigao "putem pisma". Zatim je ponudio da novinarima pokaže pismo, ali to nije učinio, i dodao je da ne razmatra zahtev za pomilovanje.

Predsjednik i Kombs su se poznavali prije nego što je Tramp započeo svoju prvu predsedničku kampanju 2015. godine, ali je predsjednik nagovestio da je njihov odnos naišao na probleme.

"Bio sam vrlo prijateljski nastrojen prema njemu. Sjajno smo se slagali i djelovao je kao dobar tip", rekao je Tramp za Newsmax 2025. godine, dodajući: "Nisam ga dobro poznavao. Ali kada sam se kandidovao za funkciju, bio je veoma neprijateljski nastrojen."

On je novinarima u Ovalnoj kancelariji prošlog oktobra rekao: "Zovem ga Puff Daddy; tražio je od mene pomilovanje," dodajući: "Kada poznaješ nekoga i sve je u redu, a onda se kandiduješ za funkciju i on iznese neke užasne izjave… pa, ne znam… to otežava stvari."

Tokom Trampove neuspješne prve kampanje za reizbor 2020. godine, Kombs je pozvao na njegovo smenjivanje s funkcije i rekao: "Bijeli muškarci poput Trampa treba da budu protjerani."