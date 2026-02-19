Trećina američke ratne mornarice kod Irana: Tramp pred istorijskom odlukom

Američke snage su spremne za mogući napad na Iran već tokom vikenda, ali predsjednik SAD Donald Tramp još nije donio konačnu odluku, prenose CNN i CBS News. U Bijeloj kući održani su hitni sastanci, dok se u region upućuju dodatne pomorske i vazdušne snage.

Američka vojska je spremna da napadne Iran već ovog vikenda, iako predsjednik Donald Tramp još nije donio konačnu odluku o tome da li će odobriti takvu akciju, rekli su izvori upoznati sa situacijom.

Bijela kuća je obaviještena je da bi vojska mogla biti spremna do vikenda nakon značajnog gomilanja vazdušnih i pomorskih snaga na Bliskom istoku posljednjih dana, izvještava CNN. Oko trećine aktivne flote američke mornarice je trenutno okupljeno ili je na putu ka Bliskom istoku.

Tramp je juče održao sastanak kriznog štaba

Jedan izvor, međutim, upozorava da Tramp privatno razmatra razloge za i protiv vojne akcije i konsultuje se sa saradnicima i saveznicima o najboljem načinu delovanja.

Visoki zvaničnici administracije za nacionalnu bezbjednost sastali su se juče u kriznoj sobi Bijele kuće kako bi razmotrili situacije sa Iranom. Istog dana, Trampa su specijalni izaslanik Stiv Vitkof i njegov zet Džared Kušner obavijestili o indirektnim razgovorima sa Iranom, koji su održani dan ranije. Još nije poznato da li će Tramp donijeti odluku do vikenda.

"Puno vremena provodi razmišljajući o ovome", rekao je jedan izvor.

Pregovori bez napretka

Informaciju da je američka vojska spremna za napad do vikenda prvi je objavio CBS njuz. U međuvremenu, iranski i američki pregovarači su u utorak u Ženevi tri i po sata razmjenjivali poruke tokom indirektnih razgovora, ali je sastanak završen bez jasnog rješenja.

Glavni iranski pregovarač je rekao da su se obje strane složile oko "grupe vodećih načela", dok je američki zvaničnik rekao da "još uvijek postoji mnogo detalja o kojima treba razgovarati".

Portparolka Bijele kuće Karolina Livit izjavila je juče da se očekuje da će Iran pružiti više detalja o svojoj pregovaračkoj poziciji "u narednih nekoliko nedjelja", ali nije rekla da li će Tramp u međuvremenu odložiti vojnu akciju. "Neću postavljati rokove u ime predsjednika Sjedinjenih Država", rekla je.

Postoji mnogo razloga za napad

Dodala je da iako je "diplomatija uvijek njegova prva opcija", vojna akcija ostaje na stolu. "Postoji mnogo razloga i argumenata koji bi se mogli iznijeti za napad na Iran", rekla je Livit, napominjući da se Tramp "prvenstveno" oslanja na savjete svog tima za nacionalnu bezbjednost.

U okviru diplomatskih aktivnosti, američki državni sekretar Marko Rubio trebalo bi da otputuje u Izrael 28. februara na sastanak sa premijerom Benjaminom Netanjahuom kako bi ga informisao o pregovorima sa Iranom.

Stiže najsavremeniji američki nosač aviona

Nejasne izjave podstakle su strah od vojnog sukoba, uprkos tome što su zvaničnici izrazili nadu u diplomatiju. Najnapredniji američki nosač aviona u američkom arsenalu, USS Džerald Ford, mogao bi da stigne u region već ovog vikenda, pridružujući se drugim vojnim snagama.

Američke vazduhoplovne snage stacionirane u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući avione-tankere i borbene avione, premještaju se bliže Bliskom istoku, prema izvorima upoznatim sa kretanjem snaga.

S druge strane, Iran utvrđuje nekoliko svojih nuklearnih postrojenja, koristeći beton i velike količine zemlje kako bi ukopao ključne lokacije pod američkim vojnim pritiskom. To pokazuju novi satelitski snimci i analize Instituta za nauku i međunarodnu bezbjednost.

New satellite imagery shows activity at Iran's Isfahan nuclear facility. Entrances to the tunnels have been covered and sealed with dirt, possibly to protect the site from airstrikes or a raid, per a report from@TheGoodISIS.



Nov 2024 vs Feb 8 & Feb 10 (:@vantortech)pic.twitter.com/D7zt1CUFS6 — Jake Epstein (@byjepstein)February 10, 2026

Nekoliko događaja u kalendaru moglo bi uticati na vrijeme mogućeg napada. Zimske olimpijske igre, koje se tradicionalno smatraju trenutkom globalnog jedinstva, završavaju se u nedjelju, a neki evropski zvaničnici vjeruju da se napad neće dogoditi prije toga.

Kako je u srijedu počeo Ramazan, neki američki saveznici na Bliskom istoku, koji su lobirali protiv napada iz straha od regionalne destabilizacije, rekli su da bi napad tokom muslimanskog svetog mjeseca pokazao nepoštovanje SAD-a.