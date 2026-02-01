Godišnjica stradanja Srba: Služen pomen za žrtve ustaškog zločina u Drakuliću (FOTO)

Kod Spomen-kosturnice u banjalučkom naselju Drakulić služen je pomen za više od 2.300 Srba koje su ustaše zvjerski ubile prije 84 godine u ovom naselju i u selima Motike, Šargovac, te u rudniku Rakovac.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Pomenu su, između ostalih, prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministri u Vladi Srpske, predstavnici republičkih institucija i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Nakon pomena, koji su služili sveštenici Eparhije banjalučke, položeni su vijenci i cvijeće.

U ime institucija Republike Srpske vijenac i cvijeće su položili Stevandić, Dodik, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić i izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH.

U ime Srbije svijeće su položili državni sekretar u Ministarstvu rada i generalni konzul Srbije u Banjaluci.

Cvijeće su položili ministri u Vladi Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini, delegacije Boračke organizacije, Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka Oružanih snaga BiH, Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Kod Spomen-kosturnice cvijeće su položile i delegacije grada Banjaluke, nevladinih organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i NOR-a.

Polaganju vijenaca prethodila je Sveta arhijerejska liturgija u Crkvi Svetog velikomučenika Georgija u naselju Drakulić, koju je služio episkop Sava.

Ustaše su u rano jutro 7. februara 1942. godine započele pokolj u banjalučkim selima Drakulić, Motike, Šargovac i u rudniku Rakovac, gdje je zvjerski ubijeno 2.315 Srba, među kojima 551 dijete.

Glavni organizator zločina bio je ustaški stožernik Viktor Gutić, a izvršili su ga pripadnici 2. satnije "Tjelesnog zdruga Ante Pavelića" pod komandom natporučnika Josipa Mišlova, uz aktivno učešće franjevačkog kapelana fra Miroslava Filipovića Majstorovića.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Pokolj je počeo u ranim jutarnjim časovima 7. februara 1942. godine u rudniku Rakovac, gdje su ustaše ubile 52 od 60 srpskih rudara.

Nakon toga, oko 400 pripadnika ustaških jedinica nastavilo je sistematsko ubijanje srpskog stanovništva u selima Drakulić, Šargovac i Motike, idući od kuće do kuće. Ubijani su isključivo civili - žene, djeca i starci, jer su vojno sposobni muškarci u tom periodu uglavnom bili u zarobljeništvu.

Pokolj je izvršen bez ijednog ispaljenog metka - sjekirama, noževima i krampovima, što dodatno govori o surovosti i namjeri zločinaca.