logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvoje mrtvih i desetoro povrijeđenih u Kijevu: Specijalci likvidirali napadača koji je držao taoce u prodavnici

Autor Dušan Volaš
Ukrajinska policija likvidirala je muškarca koji je danas otvorio vatru u Holosijivskom okrugu u Kijevu, a potom se zabarikadirao u supermarketu držeći taoce, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko.

Kijev: Specijalci likvidirali napadača koji je držao taoce u prodavnici Izvor: X/Screenshot

Drama je počela u popodnevnim časovima kada je nepoznati počinilac započeo nasumičnu pucnjavu. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, napadač je ubio najmanje dvije osobe prije nego što je ušao u prodavnicu.

Ministar Klimenko je putem aplikacije Telegram saopštio da su specijalne snage Nacionalne policije izvršile juriš na supermarket nakon što su pregovarači satima pokušavali da stupe u kontakt sa napadačem i ubijede ga na predaju.

"Napadač je tokom hapšenja pružio aktivan otpor, pucao je na policajca i koristio prisutne građane kao taoce. Specijalne jedinice su bile primorane da odgovore vatrom, pri čemu je osumnjičeni likvidiran", naveo je Klimenko.

Gradonačelnik Kličko potvrdio je da je trenutno deset osoba na bolničkom liječenju, dok je još petoro građana zadobilo lakše povrede koje su sanirane na licu mjesta ili u hitnoj pomoći. Među povrijeđenima se, prema ranijim izvještajima, nalazi i jedno dijete.

Tačan broj žrtava u Holosiivskom distriktu se i dalje utvrđuje, dok policija vrši uviđaj unutar prodavnice. Motivi ovog napada koji je potresao ukrajinsku prijestonicu još uvijek su predmet istrage.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pucnjava Kijev Ukrajina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ