Dvoje mrtvih i desetoro povrijeđenih u Kijevu: Specijalci likvidirali napadača koji je držao taoce u prodavnici

Ukrajinska policija likvidirala je muškarca koji je danas otvorio vatru u Holosijivskom okrugu u Kijevu, a potom se zabarikadirao u supermarketu držeći taoce, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko.

Izvor: X/Screenshot

Drama je počela u popodnevnim časovima kada je nepoznati počinilac započeo nasumičnu pucnjavu. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, napadač je ubio najmanje dvije osobe prije nego što je ušao u prodavnicu.

Ministar Klimenko je putem aplikacije Telegram saopštio da su specijalne snage Nacionalne policije izvršile juriš na supermarket nakon što su pregovarači satima pokušavali da stupe u kontakt sa napadačem i ubijede ga na predaju.

"Napadač je tokom hapšenja pružio aktivan otpor, pucao je na policajca i koristio prisutne građane kao taoce. Specijalne jedinice su bile primorane da odgovore vatrom, pri čemu je osumnjičeni likvidiran", naveo je Klimenko.

Gradonačelnik Kličko potvrdio je da je trenutno deset osoba na bolničkom liječenju, dok je još petoro građana zadobilo lakše povrede koje su sanirane na licu mjesta ili u hitnoj pomoći. Među povrijeđenima se, prema ranijim izvještajima, nalazi i jedno dijete.

Tačan broj žrtava u Holosiivskom distriktu se i dalje utvrđuje, dok policija vrši uviđaj unutar prodavnice. Motivi ovog napada koji je potresao ukrajinsku prijestonicu još uvijek su predmet istrage.

⚡️ Update: Gunman killed after opening fire in Kyiv supermarket; 2 dead, 10 injured.



The shooter was killed as special police forces moved in to detain him. Authorities now report at least two people dead and 10 injured.https://t.co/1ZvbSwDlNn — The Kyiv Independent (@KyivIndependent)April 18, 2026