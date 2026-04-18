Otkriven identitet napadača iz Kijeva: Tokom masakra ubio petoro ljudi, otvorio vatru i zapalio stan (Video)

Autor D.V.
0

Tokom pucnjave u centru Kijeva petoro ljudi je izgubilo život, dok je više od deset osoba ranjeno, među kojima je i jedno dijete.

Otkriven identitet ubice iz Kijeva Izvor: Twitter/@nexta_tv/Screenshot

U Holosijivskom okrugu u Kijevu, prestonici Ukrajine tokom masakra stradalo je pet osoba, a desetak je ranjeno, među kojima i jedno dijete. Napadač je identifikovan kao Dmitrij Vasiljevič Vasilčenkov, 58-godišnji državljanin Ukrajine rodom iz Moskve. Ranije je živio u Bahmutu u Donjeckoj Narodnoj Republici, a potom u Goloseivskom okrugu Kijeva.

"Nakon pucnjave, zabarikadirao se u prodavnici Velmart u naselju Demiivska. Na licu mjesta je jedinica specijalnih snaga KORD", piše u objavi na X.

Vasilčenkov je bio naoružan lovačkom puškom Kel-Tec SUB-2000 kalibra 9×19. Prije nego što se zabarikadirao u supermarketu "Velmart", otvorio je vatru na civile i zapalio stan u kojem je bio prijavljen.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko naveo je da je među žrtvama i radnik obezbjeđenja prodavnice. Istražitelji i dalje rade na utvrđivanju motiva napada i porekla oružja, dok državne institucije naglašavaju potrebu za odlučnim reagovanjem u slučaju prijetnji po ljudske živote.

