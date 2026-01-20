Advokat o zakonitosti parkinga u Banjaluci: "Ja neću plaćati, građani neka odluče"

U Banjaluci je ponovo otvoreno pitanje zakonitosti naplate parkinga. Prema odluci gradonačelnika Draška Stanivukovića, parking se naplaćuje, međutim pravnici su suprotnog mišljenja jer odluku nije podržala Skupština grada Banjaluka.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Advokat Aleksandar Јokić ističe da je odluka gradonačelnika Banjaluke iznenadila ali i zbunila javnost, te da građani moraju sami da ocijene kako će da postupe.

Ističe da ukoliko građani ne plate parking i dobiju kaznu, mogu da se odluče za sudsko odlučivanje po prekršajnom nalogu, ali da je važno da znaju da takav proces neće uticati na registracije vozila.

"Građani mogu podnijeti zahtjev za sudsko odlučivanje po prekršajnom nalogu. Građanima je važno da znaju da, ukoliko se traži sudsko odlučivanje, taj prekršaj ne predstavlja prepreku za registraciju vozila", naglasio je Јokić.

Smatra da je odluka gradonačelnika Banjaluke zbunila građane, te da je i prethodna odluka unijela dosta pometnje.

"Ova odluka je 'šlag na tortu'. Njegova odluka je diskutabilna i postoje oprečna mišljenja. Stav je bio da je trebalo da postoji saglasnost Skupštine na takvu odluku, jer to proizilazi iz odluke Ustavnog suda. Tako da, bez obzira na samu predmetnu odluku i njen sadržaj, Skupština je trebalo da donese tu odluku", istakao je Јokić.

Poručuje da je objava u Službenom glasniku BiH je najspornija, po tri nivoa.

"Prvi je da li je ovlašten da donosi odluku, drugi je sadržina koja je suprotna stavu Ustavnog suda Srpske, a treći je objava u Službenom glasniku BiH. Zakon o lokalnoj samoupravi propisuje da se opšti akti jedinica lokalne samouprave objavljuju u službenim glasilima lokalne samouprave", jasan je Јokić.

Ističe da on lično neće plaćati parking, ali da je nezahvalno da govori on građanima kako oni da postupe.

"Јa neću plaćati parking po ovoj odluci. Građani su u dilemi i nezahvalno je govoriti im šta da rade. Mogu dati informacije koje sam sada iznio i da oni sami zaključe da li da rizikuju ili ne. Moja shvatanja nisu obavezujuća i sudovi mogu u sudskim postupcima da odluče drugačije, tako da ne postoji nikakva garancija. Ne bi bilo profesionalno da dam savjet da li da se plaća ili ne – moje je da dam informacije, pa neka građani odluče", poručio je Јokić.

Dodaje da će sud odlučiti po svakoj pojedinačnoj kazni, a ukoliko bude mnogo predmeta, sud će zauzeti opšti stav.

"Ipak, dok se to ne desi, ne mogu reći da li bi te kazne bile zakonite ili ne", rekao je Јokić.

Ističe da struka jasno navodi da se odluka Ustavnog suda sa ovom privremenom odlukom ne može suspendovati.

"Trebalo je pokrenuti inicijativu za ocjenu zakonitosti. Pošto to nije urađeno, definitivno suspendovanje kao takvo ne može postojati, niti se formalno može "premostiti" do donošenja zakonite odluke. Dakle, ne smijemo nezakonitim opštim pravnim aktima popunjavati vrijeme do donošenja zakonitih. Ako je Ustavni sud rekao da ne postoji mogućnost da se na neki drugi način to uradi i problem riješi, onda je to jasno", naglasio je Јokić.

Podsjetio je da je ranije određeno da se potrebno osnovati javno preduzeće ili na postojeće prenijeti ovlašćenja.

"Mora postojati javno preduzeće koje naplaćuje parking. Nepostupanje po odluci Ustavnog suda definitivno bi se moglo ocijeniti kao nepoštovanje odluke Ustavnog suda i može predstavljati krivično djelo", kaže Јokić.

Naglašva da postoji opasnost da privremena rješenja proizvedu presedan koji bi mogao uticati i na druge institucije.

"Može postati presedan, naravno. Svako privremeno rješenje koje je nezakonito i u sivoj zoni može predstavljati opasan presedan. To je rizik kako za našu lokalnu zajednicu, tako i za društvo i pravosuđe", poručio je Јokić.

Ističe da nije jednostavno izvući poruku za građane, ali građanima poručuje da je važno da se informišu kao slobodni ljudi te da odluče o svom daljem postupanju.

"Postoji mnogo faktora koji utiču na odluku da li žele da provedu dvije godine u sudskom postupku ili da plate parking. Ono što mogu reći jeste da, prije donošenja odluke, znaju šta su odlučili i zašto su to odlučili", kaže Јokić.

Јasno poručuje da ukoliko građani ne žele da plaze kaznu, mogu ići na sudsko odlučivanje.

