Bogojavljenje u Banjaluci: Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta (FOTO/VIDEO)

Banjalučanin Dalibor Kajiš prvi je doplivao do Časnog krasta u rijeci Vrbas u Banjaluci povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja.

Banjalučanin Dalibor Kajiš rekao je da je mu je čast što je danas u rijeci Vrbas prvi doplivao do Časnog krsta, što mu je bila najveća želja.

Kajiš je istakao da je na veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje za Časni krst plivao i njegov sin, zbog čega je ponosan.

"Čestitam svima današnji praznik i svima koji su plivali za Časni krst na hrabrosti", rekao je Kajiš novinarima.

U plivanju za Časni krst učestvovala su 33 plivača.

U posljednjih deset godina u Banjaluci su, neki po više puta, prvi do časnog krsta stizali Aleksa Jošić, Vasko Jošić, Milutin Đukić, Nemanja Marković, Zoran Kovačević, Đorđe Rađenović, Mirko Ivanković, Srđan Jolić, David Komljenović, Tomislav Batar, Ognjan Miletić, Nikola Ćosić i David Dardić.

Plivanju je prethodila bogojavljenska litija koja je krenula ispred Sabornog hrama Hrista Spasitelja, kao i Sveta arhijerejska liturgija.

Plivanju za Časni krst prisustvivali su srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, lider SNSD-a Milorad Dodik, kao i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

