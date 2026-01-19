Šta znači kada je vedro nebo na Bogojavljenje? Ovo vjerovanje govori kakva će biti vaša godina

Vedro nebo na Bogojavljenje krije posebnu simboliku.

Izvor: Wikipedia/Shutterstock/Pyty

Bogojavljenje, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju 19. januara. Tradicionalno se pliva za Časni krst, a običaji i vjerovanja vezani za vremenske prilike imaju posebno mjesto u narodnoj tradiciji.

Jedno od popularnih narodnih vjerovanja vezano je za nebo na Bogojavljenje. Smatra se da vedro nebo tog dana donosi sreću i blagostanje u narednoj godini. Vjernici vjeruju da sunčan i vedar dan simbolizuje Božji blagoslov i da će godina biti mirna i prosperitetna.

Suprotno tome, oblačno nebo ili nevrijeme na Bogojavljenje tumači se kao upozorenje ili znak da treba biti oprezan i više pažnje posvetiti zdravlju i poslu. Ipak, i tada narod vjeruje da molitva i poštovanje običaja donose zaštitu i sreću.

Narodni običaji takođe govore da, uoči Bogojavljenja, nebo na kratko može da se otvori, a vetrovi iz zime i leta da se ukrste. Taj trenutak, poznat kao "tren neba", smatra se povoljnim za ispunjenje želja i za traženje Božjeg blagoslova.