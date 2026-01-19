logo
Šta znači kada je vedro nebo na Bogojavljenje? Ovo vjerovanje govori kakva će biti vaša godina

Izvor mondo.rs
Vedro nebo na Bogojavljenje krije posebnu simboliku.

Vedro nebo na Bogojavljenje vjerovanja Izvor: Wikipedia/Shutterstock/Pyty

Bogojavljenje, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju 19. januara. Tradicionalno se pliva za Časni krst, a običaji i vjerovanja vezani za vremenske prilike imaju posebno mjesto u narodnoj tradiciji.

Jedno od popularnih narodnih vjerovanja vezano je za nebo na Bogojavljenje. Smatra se da vedro nebo tog dana donosi sreću i blagostanje u narednoj godini. Vjernici vjeruju da sunčan i vedar dan simbolizuje Božji blagoslov i da će godina biti mirna i prosperitetna.

Suprotno tome, oblačno nebo ili nevrijeme na Bogojavljenje tumači se kao upozorenje ili znak da treba biti oprezan i više pažnje posvetiti zdravlju i poslu. Ipak, i tada narod vjeruje da molitva i poštovanje običaja donose zaštitu i sreću.

Narodni običaji takođe govore da, uoči Bogojavljenja, nebo na kratko može da se otvori, a vetrovi iz zime i leta da se ukrste. Taj trenutak, poznat kao "tren neba", smatra se povoljnim za ispunjenje želja i za traženje Božjeg blagoslova.

