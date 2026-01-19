logo
Bogojavljenje na −37°C: Više od 3.500 ljudi u Hakasiji plivalo za Časni krst uprkos hladnoći

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Oko 3.600 ljudi učestvovalo je u tradicionalnom plivanju za Časni krst na Bogojavljenje u ruskoj autonomnoj oblasti Hakasiji, uprkos temperaturi od minus 37 stepeni Celzijusa.

Više od 3.000 ljudi u Hakasiji plivalo za Časni krst na -37 stepeni Izvor: Kirill Kukhmar / Zuma Press / Profimedia

U saopštenju iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova navodi se da je u toku crkvenih službi i bogojavljenskog kupanja, više od 300 policajaca obezbjeđivalo javni red i bezbjednost dok je 3.600 ljudi jučestvovalo u bogojavljenskom kupanju.

Saobraćajne patrole su, takođe, dežurale u blizini vjerskih objekata i krstionica, a nije bilo vanrednih situacija, prenose ruski mediji.

Pravoslavni hrišćani danas proslavljaju Bogojavljenje, praznik krštenja Isusa Hrista kojim je počela njegova misija i propovijedanje hrišćanske vjere.

Isusa Hrista je u rijeci Jordan krstio Jovan Krstitelj koji je krštava ljude, pripremajući ih tako za dolazak Mesije.

U mnogim gradovima održava se tradicionalno plivanje za Časni krst. 

(Srna)

Tagovi

Rusija Bogojavljenje

