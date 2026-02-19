Preminuo dr Milan Šipka, specijalista oralne hirurgije

Komora doktora stomatologije Republike Srpske je saopštila da je preminuo doktor Milan Šipka, specijalista oralne hirurgije.

Izvor: Komora doktora stomatologije Republike Srpske

Saopštenje Komore stomatologije Republike Srpske prenosimo u cjelosti:

"Postoje ljudi čiji se profesionalizam pamti, ali i oni čija se snaga ličnosti osjeti i dugo nakon što odu.

Takav je bio naš kolega dr Milan Šipka, specijalista oralne hirurgije, čiji nas je iznenadni odlazak duboko potresao.

Bio je ljekar snažnog karaktera, izražene energije i beskompromisne posvećenosti poslu i pacijentima. Iza sebe ostavlja dubok trag u struci, ali i u sjećanjima svih koji su imali priliku da s njim rade i druže se.

U mislima smo s njegovom porodicom, prijateljima i kolegama.

Neka mu je vječna slava i hvala".

Dr Milan Šipka sahranjen je danas, 19. februara, na Centralnom gradskom groblju u Vrbanji.