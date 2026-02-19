logo
Preminuo dr Milan Šipka, specijalista oralne hirurgije

Preminuo dr Milan Šipka, specijalista oralne hirurgije

Komora doktora stomatologije Republike Srpske je saopštila da je preminuo doktor Milan Šipka, specijalista oralne hirurgije.

Preminuo dr Milan Šipka, specijalista oralne hirurgije Izvor: Komora doktora stomatologije Republike Srpske

Saopštenje Komore stomatologije Republike Srpske prenosimo u cjelosti:

"Postoje ljudi čiji se profesionalizam pamti, ali i oni čija se snaga ličnosti osjeti i dugo nakon što odu.

Takav je bio naš kolega dr Milan Šipka, specijalista oralne hirurgije, čiji nas je iznenadni odlazak duboko potresao.

Bio je ljekar snažnog karaktera, izražene energije i beskompromisne posvećenosti poslu i pacijentima. Iza sebe ostavlja dubok trag u struci, ali i u sjećanjima svih koji su imali priliku da s njim rade i druže se.

U mislima smo s njegovom porodicom, prijateljima i kolegama.

Neka mu je vječna slava i hvala".

Dr Milan Šipka sahranjen je danas, 19. februara, na Centralnom gradskom groblju u Vrbanji.

in memoriam

