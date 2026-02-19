logo
Skandal u srednjoj školi u Tuzli: Profesor dodirivao učenicu, policiji rekao "samo sam se šalio"

Skandal u srednjoj školi u Tuzli: Profesor dodirivao učenicu, policiji rekao "samo sam se šalio"

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
0

U Mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli nastavnik Omer Delalić suspendovan je nakon prijave da je neprimjereno dodirivao učenicu i uputio joj uvredljive komentare.

Profesor u Tuzli neprimjereno dodirivao učenicu Izvor: Avaz.ba/ustupljene fotografije

Prava drama odigrala se u Mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli prije 9 dana, kada je nastavnik neprimjereno dodirivao učenicu, saznaje portal "Avaz".

Kako se dalje saznaje, riječ je o profesoru Omeru Delaliću. Nakon što je učenicu dodirivao, pred svima ju je nazvao "sponzorušom" što su čuli i drugi učenici i što su potvrdili direktoru i roditeljima. Ona je odmah sve prijavila majci koja je obavijestila policiju.

"Delalić je policiji rekao da se 'samo šalio sa djevojčicom, pitajte direktora škole šta je bilo'", kaže izvor portala "Avaz".

Asmir Selimi, direktor ove škole, rekao je za "Avaz" da "imaju validne informacije".

"Odmah je suspendovan. Policija je preuzela slučaj i to je sve što vam mogu reći u ovom trenutku", rekao je Selimi za "Avaz".

Po dolasku u školu, majka je od ogromnog šoka i straha za svoje dijete izgubila i svijest.

Trener plivanja

Ovaj skandal je dodatno uznemirujući s obzirom na činjenicu da je Delalić i trener plivanja i često radi sa djecom. Inače, Omer Delalić je ranije bio i politički aktivan. Izbačen je iz SBB-a 2022. godine, zajedno sa Nedžadom Hamzićem, zbog velikih mahinacija pri zapošljavanju.

(Avaz/Mondo) 

Tuzla profesor incident

