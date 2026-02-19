logo
Mehanizam u Hagu bez komentara: Nema potvrde o zahtjevu za privremeno puštanje Radovana Karadžića na sahranu supruge

Izvor mondo.ba
0

LJiljana Zelen Karadžić preminula je juče u Istočnom Sarajevu u 81. godini.

Ljiljana Zelen Karadžić Izvor: Mark Milstein / Alamy / Profimedia

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale u Hagu Grasijela Gati Santana nije imala komentar na pitanje Srne da li postoji mogućnost da prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić bude privremeno pušten na slobodu kako bi prisustvovao sahrani supruge.

"Jedino što vam možemo odgovoriti jeste da predsjednica Mehanizma nema komentar na upit koji ste poslali", naveli su iz pres službe Mehanizma.

Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora pred haškim sudom za navodne ratne zločine u BiH, a 2021. godine prebačen je da služi kaznu u britanski zatvor na ostrvu Vajt.

Goran Petronijević, član pravnog Karadžićevog tima, rekao je ranije danas Srni da zbog povjerljivosti ne može da govori o eventualnom uslovnom otpustu Karadžića iz britanskog zatvora zbog smrti supruge, navodeći da je postupak veoma komplikovan i da spada u grupu takozvanih povjerljivih zahtjeva.

LJiljana Zelen Karadžić preminula je juče u Istočnom Sarajevu u 81. godini. Biće sahranjena sutra na gradskom groblju Bare na Palama.

Radovan Karadžić

