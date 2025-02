Advokat: Karadžiću život u opasnosti

Advokat Goran Petronijević rekao je da je život prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića u opasnosti.

Izvor: Kurir

Petronijević je ukazao da se ne dešava prvi put da je Karadžić životno ugrožen zbog narušenog zdravlja i neadekvatne medicinske njege u zatvoru u Velikoj Britaniji.

"On dobija konstantno infekcije i pitanje je zaista da li će do ponedjeljka uspjeti da preživi, bukvalno! On svog ljekara nema tamo, stalno je pod temperaturom i sam je svoj ljekar", rekao je Petronijević.

On je istakao da se Karadžiću krše osnovna ljudska prava i da to traje godinama.

"On se dovodi u tako lošu zdravstvenu poziciju da, čak, sumnjamo da se to radi namerno i da je u ovoj situaciji u pitanju vrsta dovođenja u smrtnu opasnost. Njega tamo neko hoće da ubije, bilo da je to namjerno ili nemarom. Ali, ako mu se u toku današnjeg dana ne pruži pomoć, on će biti u vrlo teškoj poziciji", upozorio je Petronijević.

On je za "Sputnjik" dodao da radi šta može i da lično obavještava Haški mehanizam, što je, kako kaže, i jutros uradio upozorenjem o tome šta se dešava i šta se radi, kako bi se reagovalo na vrijeme.

"Samo to mogu da uradim i ništa drugo. Eto, možemo da javnost obavestimo u kakvom je čovek problemu", rekao je Petronijević.

On je podsjetio da su bezbroj puta pisane molbe da se Karadžić izmjesti na drugu lokaciju da služi kaznu, pa, čak, i da bude prebačen u Srbiju, o čemu je srpski ministar pravde svojevremeno govorio i u Ujedinjenim nacijama, ali da od toga nema ništa.

Karadžić smješten u zatvor Albani na ostrvu Vajt gdje nakon što je osuđen u Haškom tribunalu, izdržava doživotnu kaznu.

Riječ je o zatvoru koji ima reputaciju jedne od najgorih zatvorskih ustanova u Velikoj Britaniji i ne ispunjava brojne uslove koji su predviđeni standardima u većini evropskih država.

U nekoliko navrata Karadžićeva kćerka Sonja Karadžić Jovičević ukazivala je na veoma teške uslove u kojima je njen otac i na njegovo teško zdravstveno stanje zbog toga što mu ne omogućavaju ljekarske preglede niti adekvatno liječenje.

Ona je rekla u četvrtak, 30. januara da Karadžić trpi užasne bolove koji ga sve češće vode u polusvjesno i nesvjesno stanje, te da uprava i medicinsko osoblje zatvora Albani odbijaju da mu pomognu i bar zamijene kateter koji je postavljen prije puna tri mjeseca, a nakon čestih začepljavanja danima nije u funkciji.

(Srna)