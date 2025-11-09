Sudar vozova u Slovačkoj, najmanje 30 povrijeđenih

U sudaru dva voza u blizini Bratislave povrijeđeno je 30 ljudi, prenose slovački mediji.

Izvor: x/printscreen/@tparon

Incident se dogodio između Bratislave i malog grada Pezinok, javila je novinska agencija TASR.

Slovački ministar unutrašnjih poslova Matuš Šutaj Estok otputovao je na mjesto sudara.

Prema prvim informacijama slovačke policije, sudarili su se brzi voz Ex 620 Tatran koji je išao iz Košica za Bratislavu i regionalni voz REx 1814 koji je išao iz Bratislave ka Nitri.

Sudar se dogodio nakon izlaska voza iz stanice Pezinok. Na licu mjesta prisutni su policija, Hitna pomoć i vatrogasci.

Obustavljen je željeznički saobraćaj na toj dionici. Jedan putnik se oglasio nakon nesreće.

"Sve stvari u vozu su letjele, nismo znali šta se dešava, morao sam da oživljavam saputnika", ispričao je on.