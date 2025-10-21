logo
Nešić ponovo slobodan da putuje: Sud BiH prihvatio kauciju od 1,3 miliona КМ

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Sud BiH je Nenadu Nešiću ukinuo mjere zabrane putovanja i obaveznog povremenog javljanja državnom organu, te prihvatio ponuđeno jemstvo od 1.370.000 KM.

Sud je saopštio da je u predmetu "Esad Avdić i drugi" usvojen prijedlog odbrane osumnjičenog sa kojim se saglasilo Tužilaštvo BiH.

U saopštenju se navodi da za Nešića i dalje važi mjera zabrane sastajanja sa određenim licima, te da će se kontrola njene neophodnosti izvršiti u periodu određenim posljednjim rješenjem o kontroli mjera zabrane Suda BiH.

Osumnjičeni je posebno upozoren da će se prihvaćeno jemstvo ukinuti, a odrediti pritvor, ukoliko se ne odazove na poziv Suda ili Tužilaštva, te izostanak ne opravda ili ako se protiv njega pojavi neki drugi zakonski osnov za pritvor, saopšteno je iz Suda BiH.

U saopštenju se dodaje da izrečena mjera obezbjeđenja prisustva može trajati do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka ili do drugačije odluke Suda.

Tagovi

Nenad Nešić Sud BiH

Nije Ruža

Ne sekiramo se mi za g.Nešića! Neće njemu teta Maja dati da on igdje putuje!

Fino

Ima se milionče. Zaradilo se.

