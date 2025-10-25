Narodna skupština RS razmatra izmjene Zakona: Predložen imunitet za pravobranioca i njegove zamjenike

Na redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja će biti održana 4. novembra, razmatraće se, po hitnom postupku, prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Pravobranilaštvu RS, kojim se, između ostalog, uvodi imunitet za pravobranioca i njegove zamjenike.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema predloženom zakonu, pravobranilac i njegovi zamjenici ne mogu biti krivično gonjeni niti lišeni slobode zbog iskazanog mišljenja ili odluke donijete u okviru svojih službenih dužnosti, osim u slučajevima kada se radi o kršenju zakona koje predstavlja krivično djelo.

Izmjene propisuju i nove uslove za imenovanje pravobranioca i njegovih zamjenika. Za pravobranioca je predviđeno da mora imati najmanje deset godina radnog iskustva na pravnim poslovima, od čega najmanje dvije godine nakon položenog pravosudnog ispita. Za zamjenika pravobranioca potrebno je najmanje šest godina iskustva na pravnim poslovima, uključujući dvije godine nakon položenog ispita.

Predložene izmjene dodatno preciziraju nadležnosti Pravobranilaštva. Među njima su: davanje pravnih mišljenja na određene vrste ugovora, način pribavljanja podataka iz javnih registara i službenih evidencija, te obaveza subjekata koje Pravobranilaštvo zastupa da dostavljaju tražene podatke i dokaze u konkretnim predmetima.