Skupština RS zasjeda 4. novembra: Na redu 19 tačaka, uključujući hitne zakone

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana 4. novembra, a na predloženom dnevnom redu od 19 tačaka naći će se i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi po hitnom postupku, odlučio je danas skupštinski Kolegijum.

Dvadeset sedma posebna sjednica NSRS 18.10..JPG Izvor: NSRS

Na predloženom dnevnom redu su i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Srpske po hitnom postupku.

Poslanici bi trebalo da razmatraju i Prijedlog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Prijedlog zakona o predmetima od dragocjenih metala u Republici Srpskoj, Prijedlog zakona o zaštiti potrošača, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.

Trebalo bi da budu razmatrani i Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji, informacija o aktivnostima institucija Republike Srpske i predstavnika iz Srpske u zajedničkim institucijama u vezi sa namjerama Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora.

Među brojnim izvještajima i informacijama institucija Srpske naći će se i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu održive, integrisane i bezbjedne putne infrastrukture.

Poslanici stranaka na vlasti nisu obraćali novinarima nakon sjednice Kolegijuma, dok su predstavnivi opozicije tvrdili da je na predstojećoj sjednici potrebno raspravljati o, kako su naveli, legalnosti Vlade Srpske.

