Počela svečana akademija: Narodna skupština RS obilježava 34 godine od osnivanja (FOTO)

U Banjaluci je počela svečana akademija povodom 34 godine od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske kojoj prisustvuju najviši zvaničnici Srpske i predstavnici Srbije.

Izvor: Srna/Milica Džepina

Akademija se održava u Kulturnom centru Banski dvor, a prisustvuju joj predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, Milorad Dodik, premijer Savo Minić, potpredsjednik Vlade Srbije Ivica Dačić, savjetnik predsjednika Srbije Miloš Vučević, ministri u Vladi Srpske, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama.

Prisutni su i bivši predsjednici Skupštine i bivši poslanici, zatim gradonačelnici i načelnici opština, te brojni predstavnici društevnog i javnog života.

Narodna skupština Republike Srpske, najviši ustavni i zakonodavni organ u strukturi vlasti Srpske i centralna institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske, osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH.

Odluku o tome donijeli su poslanici izabrani na izborima u jesen 1990. godine.

Istog dana, na konstitutivnoj sjednici Skupštine srpskog naroda u BiH, doneseni su i drugi akti među kojima se političkim značajem ističu Odluka o ostajanju srpskog naroda u zajedničkoj državi Jugoslaviji i Odluka o raspisivanju i provođenju plebiscita srpskog naroda u BiH.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, 9. januara 1992. godine, usvojili su Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda BiH. Ovaj dan se u Republici Srpskoj obilježava kao Dan Republike.

Narodna skupština je 28. februara 1992. godine donijela Ustav Republike Srpske i Ustavni zakon za njegovo sprovođenje, čime je formalnopravno nastao državnopravni subjektivitet srpskog naroda.

(Srna)