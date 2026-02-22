logo
Koliko stranaca radi u BiH? Prošle godine izdate 6.702 radne dozvole

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u BiH u ovoj godini iznosi 7.427, od čega se na Federaciju BiH odnosi 4.500, Republiku Srpsku 2.000, a na Brčko distrikt 927 radnih dozvola.

Broj izdatih radnih dozvola u 2025. godini Izvor: Axel Heimken / AFP / Profimedia

Godišnja kvota za produženje već izdatih radnih dozvola iznosi 2.350, i to za FBiH 1.500, Republiku Srpsku 500, a za Brčko distrikt 350 radnih dozvola, dok je za novo zapošljavanje stranaca u BiH u 2026. godini predviđeno 4.409 radnih dozvola, što je više za oko 15 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupnog broja godišnje kvote radnih dozvola za novo zapošljavanje stranaca na FBiH se odnosi 3.000, što je više za 25 odsto u odnosu na prošlu godinu, RS 1.500, što je na nivou prošlogodišnje, a na Brčko distrikt 577 radnih dozvola, što je više za oko 13 odsto.

Najviše radnih dozvola za novo zapošljavanje stranaca u BiH u ovoj godini je za građevinarstvo, i to 1.760, od kojih 700 za FBiH, 710 RS i 350 za Brčko distrikt.

Za prerađivačku industriju planirano je 1.060 dozvola, odnosno 700 za FBiH, 300 RS, te 60 za Brčko distrikt, a za hotelijerstvo i ugostiteljstvo 560, odnosno 410 za FBiH, 110 za Republiku Srpsku i 40 za Brčko distrikt.

Izdate 6.702 radne dozvole

U BiH su lani izdate 6.702 važeće radne dozvole, i to 4.584 nove i 2.118 produženih.

Od ovog broja, u okviru kvote je izdato 4.456 dozvola, od kojih novih 3.370, produženih 1.086, dok je 2.246 izdatih radnih dozvola koje ne ulaze u kvotu (1.214 novih i 1.032 produžene).

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u BiH u 2025. godini iznosi 7.229 radih dozvola, od kojih je izdato navedenih 4.456 dozvola ili 62 odsto.

Godišnja kvota radnih dozvola za novo zapošljavanje stranaca u BiH u prošloj godini iznosila je 4.409 radnih dozvola, a izdato je 3.370 ili 76 odsto, dok je godišnja kvota za produženje već izdatih radnih dozvola iznosila 2.820, a izdato je 1.086 dozvola ili 39 odsto.

U BiH prošle godine radnu dozvolu imala su 933 državljanina Indije, 831 Nepala, 784 Turske, 663 Srbije, 639 Bangladeša, te 461 državljanin Kine.

Prema djelatnostima, lani su za građevinarstvo izdate 1.672 radne dozvole, 1.170 za prerađivačku industriju, 697 za ostale uslužne djelatnosti, 675 za trgovinu, 588 za djelatnost pružanja smještaja, te pripreme i usluge hrane, a 585 za umjetnost, zabavu i rekreaciju.

Tagovi

radnici BiH radne dozvole

