Žestoka rasprava između Medvedeva i belgijskog ministra: Nazvao ga imbecilom pa dobio neočekivan odgovor

Žestoka rasprava između Medvedeva i belgijskog ministra: Nazvao ga imbecilom pa dobio neočekivan odgovor

Autor N.D. Izvor mondo.rs

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Belgijski ministar odbrane Teo Franken i Dmitrij Medvedev sukobili se na mreži zbog NATO pretnji Rusiji i testiranja ruskog nuklearnog torpeda Posejdon.

Belgijski ministar odbrane Teo Franken i Dmitrij Medvedev sukobili se na društvenim mrežama Izvor: Xpi / imago stock&people / Profimedia/MONDO/Stefan Stojanović

Belgijski ministar odbrane Theo Francken prepire se putem društvenih mreža sa bivšim ruskim predsjednikom i aktuelnim zamjenikom predsjednika ruskog Savjeta bezbjednosti Dmitrijem Medvedevim.

Sve je počelo kada je Francken tvrdio da bi NATO "sravnio Moskvu sa zemljom" ako bi Rusija ikada napala Brisel. Na direktno pitanje da li se boji da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao pokrenuti konvencionalni raketni napad na Brisel, njegov odgovor je bio nedvosmislen: "Ne, jer bi tada pogodio srce NATO-a, a onda ćemo mi sravniti Moskvu sa zemljom."

Rusi testirali Posejdon

To je izazvalo žestoku reakciju Medvedeva, koji je nazvao Franckena "imbecilom". Podsjetio je da je ove nedjelje testiran kremaljski nuklearni supertorpedo Posejdon. Naglasio je da se radi o "pravom oružju sudnjeg dana". Američki i ruski zvaničnici opisuju Posejdon kao novu kategoriju oružja sposobnu da izazove radioaktivne plimne talase koji bi pogođene obalne gradove učinili nenastanjivima.

Jutros je Francken uzvratio Medvedevu u objavi na Instagramu, poručivši: "Glavni ruski nasilnik ne prestaje da prijeti i vrijeđa. NATO nije u ratu sa Ruskom Federacijom i sigurno ne želi biti… Ali princip 'uzvraćanja udarca' našeg saveza neosporan je već 76 godina. Na to sam mislio i ne povlačim ni riječ."

Dodatno, Francken je podijelio pjesmu "Calm Down" ("Smiri se") američke pjevačice Selene Gomez.

 (MONDO/Index)

