Belgija na ivici haosa: Sudija upozorava da postaje narko-država, planira se vojska na ulicama

Šta se to dešava u Belgiji?

Trgovina narkoticima pretvara Belgiju u narko-državu, a vladavina prava je pod ozbiljnom prijetnjom, upozorio je sudija iz Antverpena u anonimnom pismu, u kojem je zatražio hitnu pomoć od savezne vlade.

"Ono što se danas dešava u našem okrugu i šire više nije klasično pitanje kriminala. Suočavamo se sa organizovanom prijetnjom koja potkopava naše institucije", naveo je istražni sudija u pismu objavljenom na zvaničnom sajtu belgijskog pravosudnog sistema.

"Mafijaške strukture su duboko ukorenjene i postale paralelna vlast koja ne ugrožava samo policiju, već i pravosuđe. Posljedice su ozbiljne: da li postajemo narko-država? Nemoguće, mislite? Pretjerano? Prema riječima našeg komesara za borbu protiv narkotika, taj proces je već u toku. Moje kolege i ja dijelimo tu zabrinutost", dodao je sudija.

Ogromna luka Antverpen već dugo služi kao glavna kapija za ulazak ilegalnih narkotika ne samo u Belgiju, već i u čitavu Evropu. Glavni grad Brisel suočen je s talasom pucnjava povezanih s drogom, samo ove godine zabilježeno je više od 60 incidenata, od kojih se 20 dogodilo tokom ljeta.

Vojska na ulice

Kao odgovor na nasilje, belgijski ministar unutrašnjih poslova Bernar Kinten izjavio je da planira da pošalje vojnike na ulice Brisela. Vlada je početkom godine odobrila spajanje šest policijskih zona u glavnom gradu u jednu jedinstvenu jedinicu, koja bi trebalo da počne sa radom početkom 2027. godine, u cilju suzbijanja rastućeg nasilja.

U anonimnom pismu sudija je istakao da se narko-država odlikuje ilegalnom ekonomijom, korupcijom i nasiljem, a da Belgija, prema njegovom mišljenju, već ispunjava te uslove. Sudija upozorava da mreže za pranje novca podižu cijene nekretnina, da korupcija prodire u državne institucije, a da se otmice mogu naručiti putem Snapchata.

"Ova korupcija polako prodire u naše institucije. Predmeti koje sam vodio poslednjih godina, a ja sam samo jedan od 17 istražnih sudija u Antverpenu, doveli su do hapšenja zaposlenih na ključnim pozicijama u luci, carinika, policajaca, opštinskih službenika, pa čak i osoblja pravosudnog sistema, i to kako u zatvorima, tako i ovde u zgradi suda", navodi se u pismu.

"Napad bombom ili ratnim oružjem, provala u kuću ili otmica, sve to danas može lako da se naruči putem interneta. Ne morate ni da idete na dark web, dovoljan je Snapchat nalog", zaključuje sudija.

