logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ukrajinci napali ruske naftne tankere u Crnom moru (Video)

Ukrajinci napali ruske naftne tankere u Crnom moru (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Ukrajinski dronovi onesposobili su dva ruska tankera uz obalu Crnog mora, zadavši težak udarac transportu ruske nafte.

Ukrajinci napali ruske naftne tankere Izvor: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Ukrajinski pomorski dronovi Sea Baby napali su i onesposobili dva ruska naftna tankera, Kairos i Virat, koji pripadaju tzv. kremaljskoj "floti u sjenci".

Napad se dogodio juče uz tursku obalu Crnog mora, a informaciju je danas za Kyiv Independent potvrdio izvor iz Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU), prenosi The Kyiv Independent.

Prema izvoru, cilj operacije bili su brodovi koji su mogli prevesti naftu u vrijednosti od gotovo 70 miliona dolara i tako pomoći Moskvi da zaobiđe međunarodne sankcije. Oba tankera bila su na putu ka ruskoj luci Novorosijsk radi utovara tereta i bila su prazna u trenutku napada.

Objavljene su i do sada neviđene snimke ove ukrajinske operacije.

"Značajan udarac" ruskom transportu nafte

Izvor je rekao da su dronovi "uspješno obavili svoj posao na brodovima", dodajući da je zajednička operacija s ukrajinskom mornaricom zadala "značajan udarac ruskom transportu nafte". Video koji je dostavio izvor prikazuje oba tankera kako trpe kritična oštećenja nakon eksplozija.

Plovila s istorijom izbjegavanja sankcija

Napadnuti tankeri imaju dugu istoriju izbjegavanja sankcija. "Flota u sjenci" sastoji se od plovila koja se oslanjaju na netransparentno vlasništvo, zastave pogodnosti i nepravilne pomorske prakse za prevoz ruske nafte uprkos zapadnim ograničenjima.

Bloomberg je izvijestio da se Kairos vraćao u Novorosijsk nakon isporuke uralske sirove nafte u Indiju. Virat, koji su sankcionisali i SAD i EU zbog transporta ruske nafte, veći dio godine proveo je neaktivan u zapadnom Crnom moru nakon što je 10. januara dodat na američku listu sankcija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija Ukrajina Rat u Ukrajini

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ