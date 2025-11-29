Zelenski u Parizu 1. decembra: Sa Makronom o uslovima pravednog i trajnog mira u Ukrajini

Zelenski ponovo u Parizu, sa Makronom razgovara o mirovnom planu za Ukrajinu, dok u Kijevu tinjaju politički potresi i istrage protiv najbližih saradnika.

Ukrajinski predsjednik Volododimir Zelenski posjetiće Pariz 1. decembra kako bi sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom razgovarao o putu Ukrajine ka miru, saopštila je francuska vlada večeras.

Dvojica lidera razgovaraće o "uslovima pravednog i trajnog mira" u Ukrajini, navodi se u saopštenju iz Makronovog kabineta, a prenosi Kyiv Independent.

U jeku diplomatske ofanzive

Ovaj sastanak održava se u vrijeme intenzivnih diplomatskih napora za okončanje rata. Nedavno su se američki, ukrajinski i evropski predstavnici sastali u Ženevi kako bi pregovarali o mirovnom planu koji podržavaju SAD, a ukrajinska delegacija trenutno je na putu za Vašington na daljnje pregovore.

Ovi potezi predstavljaju odgovor na inicijativu američkog predsjednika Donalda Trampa, čiji je prvobitni plan od 28 tačaka, izrađen uz pomoć saradnika Kremlja, ocijenjen kao izrazito naklonjen Moskvi. U kasnijim razgovorima taj plan navodno je izmijenjen kako bi bolje odražavao ukrajinske stavove, ali pregovori su i dalje u toku – kao i masovni ruski napadi dronovima i projektilima.

Politički potresi u Kijevu

Zelenski je u Parizu boravio i prije samo dvije sedmice, kada je 17. novembra sa Makronom potpisao odbrambeni sporazum koji uključuje i nabavku 100 francuskih borbenih aviona "rafal". Međutim, njegova nova posjeta događa se u sjenci političkih nemira u Kijevu.

Andrij Jermak, donedavni šef Kancelarije predsjednika i ključni pregovarač u Ženevi, podnio je ostavku 28. novembra nakon što je Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) pretresao njegove prostorije. Pregovore u Vašingtonu sada vodi sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Rustem Umerov, koji je takođe pod istragom zbog korupcije, a očekuje se da će o napretku pregovora izvijestiti 30. novembra.