"Želio bih da zahvalim na ishodu operacija": Rusi saopštili da su zauzeli Pokrovsk, oglasio se Putin (Video)

Rusija je juče saopštila da je zauzela Pokrovsk u Donjeckoj oblasti i Vovčansk u Harkovskoj oblasti, što bi, ako se potvrdi, predstavljalo značajan uspjeh.

Izvor: Shutterstock/Kutsenko Volodymyr/Drop of Light/murathakanart

Rusija je juče saopštila da je zauzela Pokrovsk u Donjeckoj oblasti i Vovčansk u Harkovskoj oblasti, što bi, ako se potvrdi, predstavljalo značajan uspjeh. Ukrajina je odbacila te navode kao "bombastične izjave" kojima Moskva želi da utiče na pregovore o okončanju rata.

Ruska objava stigla je nedugo nakon razgovora visokih američkih i ukrajinskih zvaničnika na Floridi o tome kako okončati rat, i dan uoči sastanka Trampovog posebnog izaslanika Stiva Vitkofa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Andrij Kovalenko, šef ukrajinskog Centra za suzbijanje dezinformacija, upozorio je juče da će Rusija "u narednim nedeljama pokušati da stvori pritisak na ratištu i to proprati bombastičnim izjavama". On smatra da se to radi "isključivo za zapadnu publiku i radi podizanja diplomatskih uloga" usred novih pregovora o tome kako završiti rat u Ukrajini.

Kovalenko je napomenuo da je "deo Vovčanska pod kontrolom Ukrajinaca", ali ništa nije rekao o Pokrovsku. Ranije juče, ukrajinske oružane snage saopštile su da "uprkos teškoj situaciji" u Pokrovsku i okolini, ukrajinski vojnici "i dalje odbijaju neprijateljski napad"

Russian soldiers walk freely through the center of Pokrovsk, with no signs of any resistance in the immediate proximity.



On Monday, Russian high command reported to Russian President Putin that the Ukrainian city of Pokrovsk in Donetsk Oblast has been fully captured by Russian…pic.twitter.com/satCTUyjKE — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able)December 1, 2025

.

Vovčansk je već bio pod ruskom kontrolom

Grad-tvrđava Pokrovsk dugo je mjesto žestokih borbi. Ukrajinske snage godinu dana odbijale su veliki ruski napad. Poslednjih nedjelja ruske snage ostvarile su napredak, ostavljajući Ukrajinu pod kontrolom sve manjeg dijela grada.

Vovčansk je takođe pretrpeo velika razaranja tokom ruske invazije. Grad je bio pod ruskom okupacijom sve do oslobađanja u ukrajinskoj kontraofanzivi u jesen 2022, nakon čega su se u njemu ponovo vodile teške borbe kada je Rusija započela prodor u maju 2024.

Snimci iz centra Pokrovska

Putin je u nedjelju posetio komandni centar na ratištu. General Valerij Gerasimov, načelnik ruskog Generalštaba, tom prilikom rekao mu je da su ruske snage zauzele Pokrovsk i Vovčansk.

U međuvremenu, Kremlj je objavio snimak koji je CNN geolocirao, a na kojem se vidi kako ruski vojnici ističu rusku zastavu u centru Pokrovska. Riječ je o području koje je već neko vrijeme pod ruskom kontrolom. Pokrovsk se dugo smatrao važnim gradom za Ukrajinu zbog drumskih i željezničkih veza, ali su česti napadi dronovima i artiljerijom na ključne saobraćajnice primorali Kijev da potraži alternativne rute snabdjevanja, čime je umanjen strateški značaj grada.

Tokom posjete ratištu, ruski predsjednik zahvalio je komandantima i pripadnicima vojske na "uspješnim akcijama".

"Želio bih da vam zahvalim na rezultatima operacija u Pokrovsku – vama, celokupnoj komandi i pripadnicima grupa, i naravno borcima, našim momcima koji izvršavaju ove borbene zadatke", rekao je Putin.

Dodao je da će uspjeh u Pokrovsku "obezbediti stabilno napredovanje" prema svim ciljevima rata.

Veoma uspješan mjesec za rusku vojsku

AFP piše da ruske tvrdnje o zauzimanju Pokrovska i Vovčanska dolaze nakon verovatno najvećeg ruskog napredovanja na ratištu u protekloj godini.

Analiza podataka američkog Instituta za proučavanje rata (ISW), koju je sproveo AFP, pokazala je da je Rusija prošlog mjeseca zauzela 700 kvadratnih kilometara. To je drugo najveće teritorijalno napredovanje tokom rata nakon novembra 2024, ne računajući početne mjesece invazije kada je linija fronta bila veoma pokretna.

Do kraja novembra, ruska vojska je kontrolisala, potpuno ili delimično, 19,3% ukrajinske teritorije, prema analizi podataka ISW-a.