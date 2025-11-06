logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ponovo dron napravio pometnju: Zatvoren aerodrom u Švedskoj, saobraćaj obustavljen

Ponovo dron napravio pometnju: Zatvoren aerodrom u Švedskoj, saobraćaj obustavljen

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Na aerodromu su prisutne i brojne policijske patrole koje istražuju događaj.

Zatvoren aerodrom u Švedskoj zbog drona Izvor: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Na aerodromu Landveter u Geteborgu na zapadu Švedske primećen je najmanje jedan dron, zbog čega je saobraćaj na ovom aerodromu privremeno obustavljen.

Prema riječima Bjerna Stavasa iz Švedske uprave za civilnu avijaciju, saobraćaj je trenutno "pauziran", prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Prisustvo drona prijavljeno je oko 18 časova, a usled incidenta dva leta, jedan iz Minhena i jedan iz Frankfurta, preusmjereni su na aerodrom u Kopenhagenu.

Takođe, let iz Landvetera za Minhen je otkazan, prenosi švedski list Aftonbladet. Stavas je dodao da su svi avio-prevoznici obavješteni o situaciji i da će saobraćaj biti obustavljen "dok se ne riješi situacija".

Na aerodromu su prisutne i brojne policijske patrole koje istražuju događaj. Johan Hakanson, portparol policije iz zapadnog regiona, izjavio je da se sprovodi istraga kako bi se provjerile tvrdnje o prisustvu dronova i da je policija na terenu.

Jedan od svjedoka, koji je zabeležio dron na fotografiji, rekao je da je prvo pomislio da je to neki objekat na nebu, ali je ubrzo shvatio da je u pitanju dron zbog njegovih svjetala.

Kompanija "Swedavia", koja upravlja aerodromom Landveter potvrdila je da je vazdušni prostor nad aerodromom zatvoren zbog sumnje na prisustvo drona.

"Vazdušni prostor nad Landveterom je trenutno zatvoren zbog indikacija o dronovima. Bezbednost je na prvom mjestu, i vazdušni prostor će ostati zatvoren dok policija ne okonča istragu", rekla je direktorka aerodroma Suzan Norman.

(Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Švedska dron aerodrom

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ