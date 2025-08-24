logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko su rekorderi Eurobasketa? Srpskih igrača nema ni na mapi, sad je vrijeme da se promijeni istorija

Ko su rekorderi Eurobasketa? Srpskih igrača nema ni na mapi, sad je vrijeme da se promijeni istorija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Eurobasket pamti mnoge uspješne ekipe, ali i individualce. Međutim, u rekordima Evropskog prvenstva gotovo da nema nijednog Srbina.

Eurobasket rekorderi Izvor: MN PRESS

Srbija je glavni favorit na predstojećem Evropskom prvenstvu, što zbog izvrsnih pojedinaca u ekipi, što zbog timske igre koja odlikuje izabranike Svetislava Pešića. Ali svakako udio ima i činjenica da je ovaj tim na posljednja dva velika takmičenja (Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre) uspio da se popne na postolje. Međutim, Srba gotovo da nema među rekorderima Eurobasketa, a mnogi se pitaju kako.

S obzirom na to da će na predstojećem Evropskom prvenstvu igrati i neke od glavnih zvijezde NBA lige - Nikola Jokić, Luka Dončić, Janis Adetokumbo, Lauri Markanen, Jonas Valančijunas, Kristaps Porzingis - mnogi vjeruju da bi dosadašnji rekordi mogli biti oboreni. Takođe, u ekipi Srbije je i Bogdan Bogdanović, ali i sjajni Stefan Jović koji asistencijama razigrava tim, kao i Aleksa Avramović.

Već smo imali sjajne utakmice u pripremnom periodu, ali trebalo bi očekivati da će na prvenstvu atmosfera biti vrelija. Primjera Radi, Lauri Markanan uspio je da u tri meča za reprezentaciju Finske postigne 121 poen. U jednom od tih susreta ubacio je 48 poena, ali prema trenutnoj tabeli rekorda to i dalje neće biti dovoljno da se ugrozi ubjedljivo prvo mjesto koje drži Belgijanac Edi Teras koji je 1957. ubacio 63 poena u jednom meču.

Kad je u pitanju Srbija, Miloš Teodsić je jedini koji je uspio da uđe u istoriju kad je u pitanju njegova omiljena disciplina - razigravanje saigrača. On je 2015. na dva meča upisao dvocifren broj asistencija - u jednom je podijelio 14 lopti, a u drugom 13. Tu je i Marko Jarić koji je sa sedam ukradenih lopti takođe na listi najuspješnijih igrača u toj disciplini. 

Najviše poena u jednoj utakmici

  1. Edi Teras (Belgija) 1957. 63 poena
  2. Luka Dončić (Slovenija) 2022. 47 poena
  3. Nikos Galis (Grčka) 1983. 46 poena
  4. Nikos Galis (Grčka) 1989. 45 poena
  5.  Miki Berkovič (Izrael) 1975. 44 poena
  6. Nikos Galis (Grčka) 1987. 44 poena
  7. Nikos Galis (Grčka) 1987. 44 poena
  8. Doron Džamči (Izrael) 1987. 44 poena
  9. Nenad Marković (Bosna i Hercegovina) 1997. 44 poena
  10. Emilijano Rodrigez (Španija) 1967. 43 poena
  11. Jorgos Kolokitas (Grčka) 1967. 43 poena
  12. Nikos Galis (Grčka) 1989. 43 poena
  13. Dirk Novicki (Nemačka) 2001. 43 poena
  14. Lauri Markanen (Finska) 2022. 43 poena
Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

  Najviše skokova u jednoj utakmici 

  1. Arvidas Sabonis (Litvanija) 1995. 23 skoka
  2.  Andris Biedrins (Letonija) 2009. 20 skokova
  3. Tornike Šengelija (Gruzija) 2017. 19 skokova
  4. Dirk Novicki (Nemačka) 2005. 19 skokova
  5. Arvidas Sabonis (Litvanija) 1995. 19 skokova
  6. Pero Antić (Sjeverna Makedonija) 2011. 18 skokova
  7. Andrija Stipanović (Bosna i Hercegovina) 2015. 18 skokova
  8. Andris Biedrins (Letonija) 2007. 17 skokova
  9. Vitalij Nosov (Rusija) 1999. 17 skokova
  10. Arvidas Sabonis (Litvanija) 1995. 17 skokova
  11. Pau Gasol (Španija) 2011. 17 skokova
  12. Rudi Gober (Francuska) 2022. 17 skokova
  13. Ademola Okulaja (Njemačka) 2001. 17 skokova
  14. Kris Kaman (Njemačka) 2011. 17 skokova
  15. Marćin Gortat (Poljska) 2009. 17 skokova
  16. Andrej Kirilenko (Rusija) 2007. 17 skokova
  17. Janis Adetokumbo (Grčka) 2015. 17 skokova

Najviše asistencija u jednoj utakmici

  1. Tomaš Satoranski (Češka) 2022. 17 asistencija
  2. Tomaš Satoranski (Češka) 2015. 15 asistencija
  3. Miloš Teodosić (Srbija) 2015. 14 asistencija
  4. Miloš Teodosić (Srbija) 2015. 13 asistencija
  5. Di Bost (Bugarska) 2022. 13 asistencija
  6. Janis Strelnieks (Letonija) 2017. 13 asistencija

Najviše blokada u jednoj utakmici 

  1. Andrej Kirilenko (Rusija) 2003. 6 blokada
  2. Mirza Begić (Slovenija) 2011. 6 blokada
  3. Vjačeslav Kravcov (Ukrajina) 2013. 6 blokada

Najviše ukradenih lopti u jednoj utakmici 

Kad je u pitanju broj ukradenih lopti, osim prva dva mjesta, svi ostali igrači su izjednačeni. Tako Andrej Kirilenko i Lior Lunbin dijele prvu poziciju sa po osam ukradenih lopti, dok je spisak igrača sa sedam ukradenih lopti na jednom meču podugačak. Njega čine: Mihail Mihajlov (Rusija - 1997), Ričard Hauel (Izrael - 2017), Čedi Osman (Turska - 2017), Zoran Planinić (Hrvatska - 2007), Sergej Panov (Rusija - 1999), Adam Vojčik (Poljska - 1997), Andrej Kirilenko (Rusija - 2007), Eftimios Rencijas (Grčka - 1997), Rikardo Pitis (Italija - 1997), Orhun Ene (Turska - 1997), Evangelos Koronios (Grčka - 1997), Dror Hagag (Izrael - 2005), Marko Jarić (Jugoslavija - 2001), Vidas Ginevićus (Litvanija - 2005), Rikardo Pitis (Italija - 1997).

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 orlovi Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC