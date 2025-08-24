Ko su rekorderi Eurobasketa? Srpskih igrača nema ni na mapi, sad je vrijeme da se promijeni istorija

Eurobasket pamti mnoge uspješne ekipe, ali i individualce. Međutim, u rekordima Evropskog prvenstva gotovo da nema nijednog Srbina.

Srbija je glavni favorit na predstojećem Evropskom prvenstvu, što zbog izvrsnih pojedinaca u ekipi, što zbog timske igre koja odlikuje izabranike Svetislava Pešića. Ali svakako udio ima i činjenica da je ovaj tim na posljednja dva velika takmičenja (Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre) uspio da se popne na postolje. Međutim, Srba gotovo da nema među rekorderima Eurobasketa, a mnogi se pitaju kako.

S obzirom na to da će na predstojećem Evropskom prvenstvu igrati i neke od glavnih zvijezde NBA lige - Nikola Jokić, Luka Dončić, Janis Adetokumbo, Lauri Markanen, Jonas Valančijunas, Kristaps Porzingis - mnogi vjeruju da bi dosadašnji rekordi mogli biti oboreni. Takođe, u ekipi Srbije je i Bogdan Bogdanović, ali i sjajni Stefan Jović koji asistencijama razigrava tim, kao i Aleksa Avramović.

Već smo imali sjajne utakmice u pripremnom periodu, ali trebalo bi očekivati da će na prvenstvu atmosfera biti vrelija. Primjera Radi, Lauri Markanan uspio je da u tri meča za reprezentaciju Finske postigne 121 poen. U jednom od tih susreta ubacio je 48 poena, ali prema trenutnoj tabeli rekorda to i dalje neće biti dovoljno da se ugrozi ubjedljivo prvo mjesto koje drži Belgijanac Edi Teras koji je 1957. ubacio 63 poena u jednom meču.

Kad je u pitanju Srbija, Miloš Teodsić je jedini koji je uspio da uđe u istoriju kad je u pitanju njegova omiljena disciplina - razigravanje saigrača. On je 2015. na dva meča upisao dvocifren broj asistencija - u jednom je podijelio 14 lopti, a u drugom 13. Tu je i Marko Jarić koji je sa sedam ukradenih lopti takođe na listi najuspješnijih igrača u toj disciplini.

Najviše poena u jednoj utakmici

Edi Teras (Belgija) 1957. 63 poena Luka Dončić (Slovenija) 2022. 47 poena Nikos Galis (Grčka) 1983. 46 poena Nikos Galis (Grčka) 1989. 45 poena Miki Berkovič (Izrael) 1975. 44 poena Nikos Galis (Grčka) 1987. 44 poena Nikos Galis (Grčka) 1987. 44 poena Doron Džamči (Izrael) 1987. 44 poena Nenad Marković (Bosna i Hercegovina) 1997. 44 poena Emilijano Rodrigez (Španija) 1967. 43 poena Jorgos Kolokitas (Grčka) 1967. 43 poena Nikos Galis (Grčka) 1989. 43 poena Dirk Novicki (Nemačka) 2001. 43 poena Lauri Markanen (Finska) 2022. 43 poena

Najviše skokova u jednoj utakmici

Arvidas Sabonis (Litvanija) 1995. 23 skoka Andris Biedrins (Letonija) 2009. 20 skokova Tornike Šengelija (Gruzija) 2017. 19 skokova Dirk Novicki (Nemačka) 2005. 19 skokova Arvidas Sabonis (Litvanija) 1995. 19 skokova Pero Antić (Sjeverna Makedonija) 2011. 18 skokova Andrija Stipanović (Bosna i Hercegovina) 2015. 18 skokova Andris Biedrins (Letonija) 2007. 17 skokova Vitalij Nosov (Rusija) 1999. 17 skokova Arvidas Sabonis (Litvanija) 1995. 17 skokova Pau Gasol (Španija) 2011. 17 skokova Rudi Gober (Francuska) 2022. 17 skokova Ademola Okulaja (Njemačka) 2001. 17 skokova Kris Kaman (Njemačka) 2011. 17 skokova Marćin Gortat (Poljska) 2009. 17 skokova Andrej Kirilenko (Rusija) 2007. 17 skokova Janis Adetokumbo (Grčka) 2015. 17 skokova

Najviše asistencija u jednoj utakmici

Tomaš Satoranski (Češka) 2022. 17 asistencija Tomaš Satoranski (Češka) 2015. 15 asistencija Miloš Teodosić (Srbija) 2015. 14 asistencija Miloš Teodosić (Srbija) 2015. 13 asistencija Di Bost (Bugarska) 2022. 13 asistencija Janis Strelnieks (Letonija) 2017. 13 asistencija

Najviše blokada u jednoj utakmici

Andrej Kirilenko (Rusija) 2003. 6 blokada Mirza Begić (Slovenija) 2011. 6 blokada Vjačeslav Kravcov (Ukrajina) 2013. 6 blokada

Najviše ukradenih lopti u jednoj utakmici

Kad je u pitanju broj ukradenih lopti, osim prva dva mjesta, svi ostali igrači su izjednačeni. Tako Andrej Kirilenko i Lior Lunbin dijele prvu poziciju sa po osam ukradenih lopti, dok je spisak igrača sa sedam ukradenih lopti na jednom meču podugačak. Njega čine: Mihail Mihajlov (Rusija - 1997), Ričard Hauel (Izrael - 2017), Čedi Osman (Turska - 2017), Zoran Planinić (Hrvatska - 2007), Sergej Panov (Rusija - 1999), Adam Vojčik (Poljska - 1997), Andrej Kirilenko (Rusija - 2007), Eftimios Rencijas (Grčka - 1997), Rikardo Pitis (Italija - 1997), Orhun Ene (Turska - 1997), Evangelos Koronios (Grčka - 1997), Dror Hagag (Izrael - 2005), Marko Jarić (Jugoslavija - 2001), Vidas Ginevićus (Litvanija - 2005), Rikardo Pitis (Italija - 1997).