Eurobasket pamti mnoge uspješne ekipe, ali i individualce. Međutim, u rekordima Evropskog prvenstva gotovo da nema nijednog Srbina.
Srbija je glavni favorit na predstojećem Evropskom prvenstvu, što zbog izvrsnih pojedinaca u ekipi, što zbog timske igre koja odlikuje izabranike Svetislava Pešića. Ali svakako udio ima i činjenica da je ovaj tim na posljednja dva velika takmičenja (Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre) uspio da se popne na postolje. Međutim, Srba gotovo da nema među rekorderima Eurobasketa, a mnogi se pitaju kako.
S obzirom na to da će na predstojećem Evropskom prvenstvu igrati i neke od glavnih zvijezde NBA lige - Nikola Jokić, Luka Dončić, Janis Adetokumbo, Lauri Markanen, Jonas Valančijunas, Kristaps Porzingis - mnogi vjeruju da bi dosadašnji rekordi mogli biti oboreni. Takođe, u ekipi Srbije je i Bogdan Bogdanović, ali i sjajni Stefan Jović koji asistencijama razigrava tim, kao i Aleksa Avramović.
Ko su rekorderi Eurobasketa? Srpskih igrača nema ni na mapi, sad je vrijeme da se promijeni istorija
Već smo imali sjajne utakmice u pripremnom periodu, ali trebalo bi očekivati da će na prvenstvu atmosfera biti vrelija. Primjera Radi, Lauri Markanan uspio je da u tri meča za reprezentaciju Finske postigne 121 poen. U jednom od tih susreta ubacio je 48 poena, ali prema trenutnoj tabeli rekorda to i dalje neće biti dovoljno da se ugrozi ubjedljivo prvo mjesto koje drži Belgijanac Edi Teras koji je 1957. ubacio 63 poena u jednom meču.
Kad je u pitanju Srbija, Miloš Teodsić je jedini koji je uspio da uđe u istoriju kad je u pitanju njegova omiljena disciplina - razigravanje saigrača. On je 2015. na dva meča upisao dvocifren broj asistencija - u jednom je podijelio 14 lopti, a u drugom 13. Tu je i Marko Jarić koji je sa sedam ukradenih lopti takođe na listi najuspješnijih igrača u toj disciplini.
Najviše poena u jednoj utakmici
- Edi Teras (Belgija) 1957. 63 poena
- Luka Dončić (Slovenija) 2022. 47 poena
- Nikos Galis (Grčka) 1983. 46 poena
- Nikos Galis (Grčka) 1989. 45 poena
- Miki Berkovič (Izrael) 1975. 44 poena
- Nikos Galis (Grčka) 1987. 44 poena
- Nikos Galis (Grčka) 1987. 44 poena
- Doron Džamči (Izrael) 1987. 44 poena
- Nenad Marković (Bosna i Hercegovina) 1997. 44 poena
- Emilijano Rodrigez (Španija) 1967. 43 poena
- Jorgos Kolokitas (Grčka) 1967. 43 poena
- Nikos Galis (Grčka) 1989. 43 poena
- Dirk Novicki (Nemačka) 2001. 43 poena
- Lauri Markanen (Finska) 2022. 43 poena
Najviše skokova u jednoj utakmici
- Arvidas Sabonis (Litvanija) 1995. 23 skoka
- Andris Biedrins (Letonija) 2009. 20 skokova
- Tornike Šengelija (Gruzija) 2017. 19 skokova
- Dirk Novicki (Nemačka) 2005. 19 skokova
- Arvidas Sabonis (Litvanija) 1995. 19 skokova
- Pero Antić (Sjeverna Makedonija) 2011. 18 skokova
- Andrija Stipanović (Bosna i Hercegovina) 2015. 18 skokova
- Andris Biedrins (Letonija) 2007. 17 skokova
- Vitalij Nosov (Rusija) 1999. 17 skokova
- Arvidas Sabonis (Litvanija) 1995. 17 skokova
- Pau Gasol (Španija) 2011. 17 skokova
- Rudi Gober (Francuska) 2022. 17 skokova
- Ademola Okulaja (Njemačka) 2001. 17 skokova
- Kris Kaman (Njemačka) 2011. 17 skokova
- Marćin Gortat (Poljska) 2009. 17 skokova
- Andrej Kirilenko (Rusija) 2007. 17 skokova
- Janis Adetokumbo (Grčka) 2015. 17 skokova
Najviše asistencija u jednoj utakmici
- Tomaš Satoranski (Češka) 2022. 17 asistencija
- Tomaš Satoranski (Češka) 2015. 15 asistencija
- Miloš Teodosić (Srbija) 2015. 14 asistencija
- Miloš Teodosić (Srbija) 2015. 13 asistencija
- Di Bost (Bugarska) 2022. 13 asistencija
- Janis Strelnieks (Letonija) 2017. 13 asistencija
Najviše blokada u jednoj utakmici
- Andrej Kirilenko (Rusija) 2003. 6 blokada
- Mirza Begić (Slovenija) 2011. 6 blokada
- Vjačeslav Kravcov (Ukrajina) 2013. 6 blokada
Najviše ukradenih lopti u jednoj utakmici
Kad je u pitanju broj ukradenih lopti, osim prva dva mjesta, svi ostali igrači su izjednačeni. Tako Andrej Kirilenko i Lior Lunbin dijele prvu poziciju sa po osam ukradenih lopti, dok je spisak igrača sa sedam ukradenih lopti na jednom meču podugačak. Njega čine: Mihail Mihajlov (Rusija - 1997), Ričard Hauel (Izrael - 2017), Čedi Osman (Turska - 2017), Zoran Planinić (Hrvatska - 2007), Sergej Panov (Rusija - 1999), Adam Vojčik (Poljska - 1997), Andrej Kirilenko (Rusija - 2007), Eftimios Rencijas (Grčka - 1997), Rikardo Pitis (Italija - 1997), Orhun Ene (Turska - 1997), Evangelos Koronios (Grčka - 1997), Dror Hagag (Izrael - 2005), Marko Jarić (Jugoslavija - 2001), Vidas Ginevićus (Litvanija - 2005), Rikardo Pitis (Italija - 1997).