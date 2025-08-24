logo
U posljednji čas Njemačka ostala bez važnog igrača: Ogroman udarac pred Eurobasket 2025

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Njemačka neće biti u najjačem sastavu za Eurobasket 2025, ali i dalje važi za jednog od favorita za zlatnu medalju.

David Kramer ne ide na Eurobasket 2025 Izvor: EPA/Claudio Bresciani/TT

Košarkaška reprezentacija Njemačke biće dodatno oslabljena na Eurobasket 2025, saopštio je selektor Aleks Mumbru. Prije negoli je reprezentacija koju predvodi pobijedila Španiju u posljednjoj prijateljskoj utakmici (95:78), Mumbru je saopštio da će Njemačka biti bez Davida Kramera.

To je veliki udarac za Njemačku pošto se očekivalo da Kramer, inače novi košarkaš Real Madrida, bude jedan od nosilaca igre "pancera" ovog ljeta, međutim to se ipak neće desiti jer je u posljednji čas precrtan sa spiska.

"Ovo je baš težak udarac za nas. David Kramer je trebalo da bude važan dio našeg tima. Sada moramo da nadoknadimo njegovo odsustvo koliko god možemo. Naravno, i lično mi je žao zbog njega, dobar je momak i zaslužio je da bude tamo", naglasio je mladi selektor Njemačke, prvaka svijeta.

S obzirom na to da je Kramer imao solidnu ulogu koja je trebalo da raste, malo je reći da je ovo veliki udarac za Njemačku koja je i prije toga imala problema sa povredama jer nema recimo Moa Vagnera.

Ko će igrati za Njemačku na Eurobasket 2025?

Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemačka će grupnu fazu igrati u Tampereu (Finska), a prvi rivali su joj Litvanija, Crna Gora, Švedska, Velika Britanija i domaćin Finska, a očekuje se da budu među favoritima za medalje. Ovo su igrači na koje računa Mumbru:

  • Isak Bonga
  • Oskar da Silva
  • Tristan da Silva
  • Justus Holac
  • Leon Kracer
  • Maodo Lo
  • Andreas Obst
  • Denis Šreder
  • Danijel Tajs
  • Johanes Timan
  • Johanes Fojtman
  • Franc Vager
  • Nelson Vajdman

