Litvanci odabrali konačnih 12 za Eurobasket: Jokićev novi saigrač dolazi da napadne medalju i Srbiju

Litvanija je saopštila spisak od 12 igrača koji će igrati na predstojećem Eurobasketu. Prva zvijezda je Jonas Valančijunas, tu je i Rokas Gedraitis, Rokas Jokubaitis...

Početak Eurobasketa se bliži (od 27. avgusta do 14. septembra) i timovi objavljuju konačne spiskove igrača na koje računaju. Svetislav Pešić je to već uradio, a sada je to učinila i reprezentacija Litvanije. To je grupa sa kojom se Srbija "ukršta" u nokaut fazi.

Najveća zvijezda reprezentacije Litvanije je novi košarkaš Denvera i saigrač Nikole Jokića Jonas Valančijunas. Tu je i bivši igrač Crvene zvezde Rokas Gedraitis, kao i mnogi drugi. Jasno je da će Litvanci biti jedan od timova iz sjenke koji će pokušati da napadne medalju.

How far can Lithuania go at#EuroBasket?pic.twitter.com/Z73VUSaPQV — FIBA EuroBasket (@EuroBasket)August 23, 2025

Oni su u grupi B sa Finskom koja je ujedno i domaćin grupe, uz Njemačku, Veliku Britaniju, Švedsku i Crnu Goru.

Ovako izgleda spisak reprezentacije Litvnaije: