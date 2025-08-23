logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Litvanci odabrali konačnih 12 za Eurobasket: Jokićev novi saigrač dolazi da napadne medalju i Srbiju

Litvanci odabrali konačnih 12 za Eurobasket: Jokićev novi saigrač dolazi da napadne medalju i Srbiju

0

Litvanija je saopštila spisak od 12 igrača koji će igrati na predstojećem Eurobasketu. Prva zvijezda je Jonas Valančijunas, tu je i Rokas Gedraitis, Rokas Jokubaitis...

Spisak Litvanije za Eurobasket Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Početak Eurobasketa se bliži (od 27. avgusta do 14. septembra) i timovi objavljuju konačne spiskove igrača na koje računaju. Svetislav Pešić je to već uradio, a sada je to učinila i reprezentacija Litvanije. To je grupa sa kojom se Srbija "ukršta" u nokaut fazi.

Najveća zvijezda reprezentacije Litvanije je novi košarkaš Denvera i saigrač Nikole Jokića Jonas Valančijunas. Tu je i bivši igrač Crvene zvezde Rokas Gedraitis, kao i mnogi drugi. Jasno je da će Litvanci biti jedan od timova iz sjenke koji će pokušati da napadne medalju.

Oni su u grupi B sa Finskom koja je ujedno i domaćin grupe, uz Njemačku, Veliku Britaniju, Švedsku i Crnu Goru.

Ovako izgleda spisak reprezentacije Litvnaije:

  • Lauras Birutis
  • Marek Blaževič
  • Rokas Gedraitis
  • Rokas Jokubaitis
  • Margiris Normantas
  • Gitis Radževičijus
  • Ignas Šargijunas
  • Tadas Sedekerskis
  • Deividas Sirvidis
  • Azulas Tubelis
  • Jonas Valančijunas
  • Arnas Velička

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Litvanija Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC