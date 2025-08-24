Deniz Aksoj vjeruje da će Turska da osvoji titulu na Evropskom prvenstvu i da će Šengun da bude MVP. Otpisala je Srbiju i Nikolu Jokića...

Izvor: MN Press/Instagram/denizzaksoy/printscreen

Ko će da osvoji Eurobasket? Takmičenje počinje 27. avgusta i traje do 14. septembra i tada će jedna ekipa da se raduje sa zlatom oko vrata. Da li će to da bude Srbija koja je prvi favorit? Ili možda neka druga reprezentacija. Jasno je za koga navijamo, ali su svoje prognoze dali i neki drugi ljudi.

Među njima je jedna od najljepših novinarki koja prati košarku - Deniz Aksoj. Koga je ona izabrala? Nije Srbiju, već Tursku. Ne treba to da čudi toliko naravno jer navija za svoju domovinu. Prema njenom mišljenju Turska će u finalu da pobijedi Srbiju, a MVP će biti Alperen Šengun. Dakle, otpisala je i "orlove" i Nikolu Jokića. Smatra i da će Grčka da bude treća.

Vidi opis "Srbija neće osvojiti Eurobasket, Jokić neće biti MVP": Prelijepa novinarka otpisala "orlove", jasno je i zašto Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Twitter/denizzaksoy/printscreen Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Printscreen/Sport klub Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Twitter/denizzaksoy/printscreen Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Twitter/denizzaksoy/printscreen Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Twitter/denizzaksoy/printscreen Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Twitter/denizzaksoy/printscreen Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Twitter/denizzaksoy/printscreen Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Twitter/denizzaksoy/printscreen Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Twitter/denizzaksoy/printscreen Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Twitter/denizzaksoy/printscreen Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Twitter/denizzaksoy/printscreen Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Twitter/denizzaksoy/printscreen Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Twitter/denizzaksoy/printscreen Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Twitter/denizzaksoy/printscreen Br. slika: 14 14 / 14

Nešto slično rekao je i Dirk Novicki koji je u svojim prognozama, logično, stavio Njemačku, Srbija je druga, Francuska treća, a MVP je Denis Šreder.

Šta su rekli ostali?

Izvor: MN PRESS

Nije Deniz bila jedina koja je učestvovala u anketi koju je sprovela FIBA na svom zvaničnom sajtu. Pored nje i Novickog, glasali su i neki drugi sportisti i javne ličnosti. Ko je glasao za Srbiju? Većina njih...

Vlade Divac, Janis Burusis, Goran Dragić, Rudi Fernandez, Panajotis Janakis, Majk Džejms, Mindaugas Kuzminskas, Ema Meseman, Omar Si, svi oni vjeruju u četu Svetislava Pešića. Svi oni izabrali su i Jokića za najkorisnijeg igrača turnira (MVP).

We had no doubt about@AksoyDeniz' predictions, but had to ask#EuroBasketpic.twitter.com/9ZMQ1mTHvf — FIBA EuroBasket (@EuroBasket)August 23, 2025

Koga Pešić vodi na Eurobasket?

Vidi opis "Srbija neće osvojiti Eurobasket, Jokić neće biti MVP": Prelijepa novinarka otpisala "orlove", jasno je i zašto Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Svetislav Pešić saopštio je i konačan spisak za predstojeći Eurobasket. Jedina dilema bio je praktično Vasa Micić zbog problema sa povredom i njegovog zdravstvenog stanja, ali je on među putnicima za Rigu i onima koji će otići da se bore za zlatnu medalju.

Ovako izgleda spisak selektora Srbije za put u Letoniju:

Aleksa Avramović

Stefan Jović

Vasilije Micić

Bogdan Bogdanović

Marko Gudurić

Ognjen Dobrić

Vanja Marinković

Nikola Jović

Filip Petrušev

Nikola Jokić

Nikola Milutinov

Tristan Vukčević