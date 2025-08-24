logo
"Samo u ta dva slučaja se nerviram": Zvijezda "La casa de papel" otkriva nam očekivanja od Srbije na Eurobasketu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Srpski glumac Darko Perić u razgovoru za MONDO govorio je o košarkaškoj reprezentaciji Srbije i očekivanjima na Eurobasketu 2025.

Darko Perić o Eurobasketu 2025 MONDO Intervju Izvor: MN PRESS, MONDO /Marina Cvetković

Reprezentacija Srbije uskoro putuje u Rigu gdje će na Eurobasketu 2025 pokušati da zabilježi istorijski uspjeh. I ma koliko se selektor Svetislav Pešić trudio da smiri strasti i očekivanja, dominantne partije "orlova" pokazuju da su oni veliki favoriti, sličnog mišljenja je i srpski glumac Darko Perić, najpoznatiji po ulozi Helsinkija u seriji "La casa de papel", koji je u razgovoru za MONDO govori o nacionalnom timu Srbije.

Već je poznato da Perić uživa u gledanju sporta, imali smo priliku da vidimo i drugačije izdanje srpskog glumca - kad je zajedno sa Vasom Micićem proslavio MVP titulu srpskog prejmejkera i osvajanje Evrolige Efesa. Zbog toga, kao veliki fan košarkaške reprezentacije Srbije otkrio je očekivanja pred veliko takmičenje.

"Nedavno sam pričao sa prijateljem i shvatio sam da se samo u dva slučaja nerviram kad je u pitanju košarka. Najprije kad gledam sina i njegov klub u Barseloni, tad sam nervozan... I kad gledam našu reprezentaciju. Nemam nikakav problem kad gledam klubove, to mi je zabava. Ali kad gledam reprezentaciju, to mi je...", ispričao je Perić na "Iron Gate International Film Festival" u razgovoru za MONDO.

"Prošle godine sam bio u Beogradu kad smo igrali protiv Amerikanaca (finale Olimpijskih igara u Parizu), a posljednji put sam gledao Srbiju to je bilo kad su u SAD osvojili zlato prije 20 i nešto godina. Sad sam rekao, da ne budem baksuz - idem kući i gledaću iz svog stana."

Kako Darko Perić navija za naše košarkaše na EP
Kad su očekivanja u pitanju, svi se nadaju najsjajnijoj medalji. "Sve statistike pokazuju, pogotovo ova reprezentacija u kojoj su mi velika većina igrača prijatelji, poznajem ih i naravno da ću se nervirati. Ogledao sam pripreme, to dobro izgleda. Predviđanja su najbolja", rekao je Darko Perić u razgovoru za MONDO.

