Selektor reprezentacije Letonije odbrao je 12 igrača koji će na domaćem terenu pokušati da naprave iznenađenje na Eurobasketu 2025.
Letonija će biti glavni domaćin predstojećeg Evropskog prvenstva. Reprezentacija Srbije igraće u Rigi od samog početka, a u grupi A za rivala će imati i nacionalni tim Letonije. Selektor Luka Banki izabrao je 12 igrača koji će pokušati da iskoriste prednost domaćeg terena i naprave iznenađenje na ovom turniru.
Kao što se i očekivalo, u timu će poslije godinu dana pauze ponovo biti Kristaps Porzingis, NBA zvijezda koja će imati težak zadatak kada se bude sastao sa Srbijom - da ispod koša nadmudri dvojicu Nikola (Jokića i Milutinova). Novi igrač Atlante zasigurno će biti jedan od lidera na terenu, ali veliki udio imaće i Davis Bertans.
Poznato kojih 12 igrača Letonije napada Srbiju: Luka Banki izabrao najbolje, žele iznenađenje na Eurobasketu
Bivši igrač Partizana poslije skoro 10 godina u NBA ligi vratio se u evropsku košarku i sam je istakao da postoji žal jer karijeru nije nastavio u crno-bijelom dresu. Umjesto toga, ostaće igrač Dubaija. Tu su i još neka zvučna imena Evrolige, kao što je mladi Artus Žargas koji je ove sezone u Feneru imao zapaženu ulogu ili Ronalds Šmits koji je nosio dres Efesa.
Na spisku Luke Bankija nalaze se:
- Davis Bertans (Dubai)
- Dairis Bertans (VEF Riga)
- Klavs Čavars (Sabah)
- Andrejs Gražulis (Huventud)
- Marcis Štajnbergs (Manresa)
- Arturs Kuruc (Rio Breogan)
- Rihards Lomažs (Bon)
- Mareks Mejeris (Kluž)
- Kristaps Porzingis (Atlanta)
- Rolands Šmits (Efes)
- Arturs Žagars (Fenerbahče)
- Kristers Zoriks (Portel).
Letonija je u pripremnom periodu odigrala pet mečeva i ostvarila učinak 2-3. Ovaj tim savladao je Sloveniju, a onda i Italiju, ali je upisao poraze od Italije, Litvanije i Grčke. Njihov prvi meč biće na programu 27. avgusta u 17 sati protiv Turske, dok će ova ekipa sa Srbijom odmjeriti sage 30. avgusta od 17 časova.