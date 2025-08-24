logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato kojih 12 igrača Letonije napada Srbiju: Luka Banki izabrao najbolje, žele iznenađenje na Eurobasketu

Poznato kojih 12 igrača Letonije napada Srbiju: Luka Banki izabrao najbolje, žele iznenađenje na Eurobasketu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Selektor reprezentacije Letonije odbrao je 12 igrača koji će na domaćem terenu pokušati da naprave iznenađenje na Eurobasketu 2025.

Spisak reprezentacije Letonije za Eurobasket 2025 Izvor: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia

Letonija će biti glavni domaćin predstojećeg Evropskog prvenstva. Reprezentacija Srbije igraće u Rigi od samog početka, a u grupi A za rivala će imati i nacionalni tim Letonije. Selektor Luka Banki izabrao je 12 igrača koji će pokušati da iskoriste prednost domaćeg terena i naprave iznenađenje na ovom turniru.

Kao što se i očekivalo, u timu će poslije godinu dana pauze ponovo biti Kristaps Porzingis, NBA zvijezda koja će imati težak zadatak kada se bude sastao sa Srbijom - da ispod koša nadmudri dvojicu Nikola (Jokića i Milutinova). Novi igrač Atlante zasigurno će biti jedan od lidera na terenu, ali veliki udio imaće i Davis Bertans.

Bivši igrač Partizana poslije skoro 10 godina u NBA ligi vratio se u evropsku košarku i sam je istakao da postoji žal jer karijeru nije nastavio u crno-bijelom dresu. Umjesto toga, ostaće igrač Dubaija. Tu su i još neka zvučna imena Evrolige, kao što je mladi Artus Žargas koji je ove sezone u Feneru imao zapaženu ulogu ili Ronalds Šmits koji je nosio dres Efesa.

Na spisku Luke Bankija nalaze se:

  • Davis Bertans (Dubai)
  • Dairis Bertans (VEF Riga)
  • Klavs Čavars (Sabah)
  • Andrejs Gražulis (Huventud)
  • Marcis Štajnbergs (Manresa)
  • Arturs Kuruc (Rio Breogan)
  • Rihards Lomažs (Bon)
  • Mareks Mejeris (Kluž)
  • Kristaps Porzingis (Atlanta)
  • Rolands Šmits (Efes)
  • Arturs Žagars (Fenerbahče)
  • Kristers Zoriks (Portel).

Letonija je u pripremnom periodu odigrala pet mečeva i ostvarila učinak 2-3. Ovaj tim savladao je Sloveniju, a onda i Italiju, ali je upisao poraze od Italije, Litvanije i Grčke. Njihov prvi meč biće na programu 27. avgusta u 17 sati protiv Turske, dok će ova ekipa sa Srbijom odmjeriti sage 30. avgusta od 17 časova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 Letonija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC