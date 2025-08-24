Poznato kojih 12 igrača Letonije napada Srbiju: Luka Banki izabrao najbolje, žele iznenađenje na Eurobasketu

Selektor reprezentacije Letonije odbrao je 12 igrača koji će na domaćem terenu pokušati da naprave iznenađenje na Eurobasketu 2025.

Izvor: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia

Letonija će biti glavni domaćin predstojećeg Evropskog prvenstva. Reprezentacija Srbije igraće u Rigi od samog početka, a u grupi A za rivala će imati i nacionalni tim Letonije. Selektor Luka Banki izabrao je 12 igrača koji će pokušati da iskoriste prednost domaćeg terena i naprave iznenađenje na ovom turniru.

Kao što se i očekivalo, u timu će poslije godinu dana pauze ponovo biti Kristaps Porzingis, NBA zvijezda koja će imati težak zadatak kada se bude sastao sa Srbijom - da ispod koša nadmudri dvojicu Nikola (Jokića i Milutinova). Novi igrač Atlante zasigurno će biti jedan od lidera na terenu, ali veliki udio imaće i Davis Bertans.

Bivši igrač Partizana poslije skoro 10 godina u NBA ligi vratio se u evropsku košarku i sam je istakao da postoji žal jer karijeru nije nastavio u crno-bijelom dresu. Umjesto toga, ostaće igrač Dubaija. Tu su i još neka zvučna imena Evrolige, kao što je mladi Artus Žargas koji je ove sezone u Feneru imao zapaženu ulogu ili Ronalds Šmits koji je nosio dres Efesa.

Na spisku Luke Bankija nalaze se:

Davis Bertans (Dubai)

Dairis Bertans (VEF Riga)

Klavs Čavars (Sabah)

Andrejs Gražulis (Huventud)

Marcis Štajnbergs (Manresa)

Arturs Kuruc (Rio Breogan)

Rihards Lomažs (Bon)

Mareks Mejeris (Kluž)

Kristaps Porzingis (Atlanta)

Rolands Šmits (Efes)

Arturs Žagars (Fenerbahče)

Kristers Zoriks (Portel).

Letonija je u pripremnom periodu odigrala pet mečeva i ostvarila učinak 2-3. Ovaj tim savladao je Sloveniju, a onda i Italiju, ali je upisao poraze od Italije, Litvanije i Grčke. Njihov prvi meč biće na programu 27. avgusta u 17 sati protiv Turske, dok će ova ekipa sa Srbijom odmjeriti sage 30. avgusta od 17 časova.