Nevrijeme poharalo Jadran: Bujice i olujni vjetar izazvali haos u Dalmaciji (FOTO/VIDEO)

Jaka kiša i jugo pogodili su sjevernu obalu Hrvatske, posebno područje Učke, Rijeke i zaleđa Kvarnera, gdje je došlo do bujičnih poplava, a u Splitu je jak jugo obarao stabla.

U pojedinim dijelovima Dalmacije zabilježeno je više od 70 litara kiše po kvadratnom metru, što je izazvalo kratkotrajne bujice, prenose hrvatski mediji.

Kratkotrajan, ali intenzivan pljusak u Dubrovniku sinoć je izazvao bujice.

Prema podacima sa mjernih stanica, najviše kiše palo je u Stonu 71,9 litara po metru kvadratnom, u Svibu kod Imotskog 70,4, a u Podprologu u dolini Neretve 63,3.

Na Pagu je palo 51,4 litar kiše po metru kvadratnom, u Drnišu 40,2, Kijevu 38,4, a u Velikom Rujnu na Velebitu 37,9.

Osim padavina, sinoć je duvao i jak jugo, a u Splitu je zabilježen vjetar od skoro 80 ​​kilometara na čas.

Zbog poplava, vodenih bujica došlo je do odrona blata i kamenja na kolovoze, pa vozila otežano saobraćaju na pojedinim putevima u Gorskom kotaru i primorju.

