Uhapšena trojica vozača u Banjaluci, u stanju teškog pijanstva skrivili saobraćajne nesreće

Banjalučka policija je tokom proteklog vikenda uhapsila trojicu vozača koji su učestvovali u saobraćajnim nesrećama u alkoholisanom stanju, a rekorder je imao čak 3,3 promila alkohola.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 18.50 sati, policija je uhapsila Banjalučanina M.К. koji je upravljajao vozilom marke "mazda", a ispitivanjem mu je utvrđeno prisustvo od 3,36 g/kg alkohola u organizmu.

U nedjelju su evidentirane dvije saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali pijani vozači. Uhapšen je S.G. iz Banjaluke koji je vozio "citroen" i bio u stanju teškog pijanstva sa 2,61 g/kg alkohola u organizmu, te Z.S. koji je upravljao "fordom", a izmjereno mu je 1,82 g/kg alkohola u organizmu.

"Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, a posebno na vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju", saopšteno je.

(MONDO/B.S.)