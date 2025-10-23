logo
Uhapšena dvojica Banjalučana, u pretresima nađen kokain (FOTO)

Uhapšena dvojica Banjalučana, u pretresima nađen kokain (FOTO)

Autor Brankica Spasenić Izvor mondo.ba
0

Banjalučka policija uhapsila je Кristijana P. i Igora T. obojica iz Banjaluke, zbog sumnje da su počinili krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Prodaja droge (ilustracija) Izvor: Shutterstock

U pretresima kuće i stana u kojima borave osumnjičeni zaplijenjeno je 55 grama kokaina, digitalne vage za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

"U toku je kriminalistička obrada osumnjičenih i dokumentovanje predmeta", saopšteno je iz policije.

hapšenje droga Banjaluka

