Uhapšena dvojica Banjalučana, u pretresima nađen kokain (FOTO)

Banjalučka policija uhapsila je Кristijana P. i Igora T. obojica iz Banjaluke, zbog sumnje da su počinili krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Izvor: Shutterstock

U pretresima kuće i stana u kojima borave osumnjičeni zaplijenjeno je 55 grama kokaina, digitalne vage za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

"U toku je kriminalistička obrada osumnjičenih i dokumentovanje predmeta", saopšteno je iz policije.