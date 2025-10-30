Akcija "Sparta": Uhapšena Prijedorčanka, sumnja se da je dilovala kokain

Policijska uprava Prijedor sprovela je u srijedu akciju kodnog naziva "Sparta", u okviru koje je uhapšena osoba inicijala D.R. iz Prijedora.

Izvor: PU Prijedor

Ona se sumnjiči da je počinila krivično djelo "Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga", saopšteno je iz prijedroske policije.

U okviru ove akcije, od dvije osobe je ukupno oduzeto 23 grama bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

Nakon hapšenja i kriminalističke obrade, osumnjičena D.R. biće danas, uz izveštaj o počinjenom krivičnom djelu, predata tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor na dalje postupanje.