Droga umjesto paprika: Španska policija zaplijenila 20 tona kanabisa

Španska policija saopštila je da je zaplijenila 20 tona kanabisa u hladnjačama koje su prevozile paprike iz Maroka.

Izvor: Gabriel Luengas / Zuma Press / Profimedia

Policija je 21. oktobra zaustavila kamion koji je prevozio 12 tona smole kanabisa u lažnim pregradama iza kutija zelenih paprika u južnoj provinciji Kadiz, navodi se u saopštenju.

Tri dana kasnije, drugi kamion koji je prevozio osam tona droge presretnut je u blizini Granade. Oba vozila stigla su uluku Alhesiras iz Tanžera, prenio je AFP.

Dvadeset ljudi je uhapšeno i zatvoreno pod optužbom za trgovinu drogom i organizovani kriminal.

Istražioci su rekli da su krijumčari koristili osmatračnice da bi izbjegli policiju. Dio droge bio je upakovan u omote slične bombonama "s ciljem da privuče mlađe potrošače".

(Srna)