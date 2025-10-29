logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Droga umjesto paprika: Španska policija zaplijenila 20 tona kanabisa

Droga umjesto paprika: Španska policija zaplijenila 20 tona kanabisa

Autor Dragana Božić
0

Španska policija saopštila je da je zaplijenila 20 tona kanabisa u hladnjačama koje su prevozile paprike iz Maroka.

Zaplijenjena droga među paprikama Izvor: Gabriel Luengas / Zuma Press / Profimedia

Policija je 21. oktobra zaustavila kamion koji je prevozio 12 tona smole kanabisa u lažnim pregradama iza kutija zelenih paprika u južnoj provinciji Kadiz, navodi se u saopštenju.

Tri dana kasnije, drugi kamion koji je prevozio osam tona droge presretnut je u blizini Granade. Oba vozila stigla su uluku Alhesiras iz Tanžera, prenio je AFP.

Dvadeset ljudi je uhapšeno i zatvoreno pod optužbom za trgovinu drogom i organizovani kriminal.

Istražioci su rekli da su krijumčari koristili osmatračnice da bi izbjegli policiju. Dio droge bio je upakovan u omote slične bombonama "s ciljem da privuče mlađe potrošače". 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Španija kanabis zapljena droga

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ