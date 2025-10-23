U Španiji uhapšen "Balkanski Eskobar": Za njim bila raspisana potjernica u Evropi zbog trgovine drogom

Akciju hapšenja sprovela je radna grupa "Ahil", kojom rukovodi Austrijska federalna kriminalistička policija.

Izvor: Rene Bonilla/Shutterstock

Mafijaški bos (52) poznat pod nadimkom "Balkanski Eskobar", za kojim je bila raspisana potjernica u Evropi zbog trgovine drogom, uhapšen je u španskom letovalištu Fuenhirola. Do hapšenja je došlo zahvaljujući praćenju kriptovanih poruka, preko kojih su inspektori uspeli da mu uđu u trag.

Riječ je o Ramu R., koji ima makedonsko i austrijsko državljanstvo, a koji je godinama važio za jednog od najuticajnijih organizatora međunarodne trgovine narkoticima. Akciju hapšenja sprovela je radna grupa "Ahil", kojom rukovodi Austrijska federalna kriminalistička policija.

Prema dostupnim informacijama, Ramo R. je godina gradio ogromnu kriminalnu mrežu sa vezama koje se prostiru od Južne Amerike, preko Španije i zemalja Beneluksa, sve do Italije, Turske, Irana i Balkana.

Balkanski Eskobar je policiji poznat od 2015. godine, kada je u Beču bio uhapšen i osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu. Nakon odslužene kazne i puštanja na slobodu, austrijsko tužilaštvo je izdalo novu evropsku poternicu za njim zbog sumnje za šverc droge.

Upravo zahvaljujući analizi šifrovanih poruka sa Sky aplikacije, inspektori su uspjeli da mu uđu u trag i uhapse ga u španskom ljetovalištu.

Prema rezultatima istrage, šverc više od tone droge, među kojima su bili kokain, heroin, kanabis i ekstazi povezuje se sa njegovom kriminalnom bandom, a vrijednost robe procjenjuje se na desetine miliona evra.

U operaciji "Ahil" već je uhapšeno nekoliko visokorangiranih članova bandi protiv kojih se vode postupci zbog trgovine drogom. Rama, koji je u podzemlju poznat i kao "Šef", ostaje u pritvoru i preti mu visoka zatvorska kazna.

(Telegraf/Mondo)