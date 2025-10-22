logo
Novi vojni napad američke vojske u Pacifiku: Ubijene 3 osobe na brodu punom narkotika

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Amerika je napala još jedan brod pun droge, poginule tri osobe.

Novi vojni napad američke vojske u Pacifiku Izvor: Vesa Moilanen / imago stock&people/Profimeida

Sjedinjene Američke Države izvele su novi, osmi napad, na brod pun droge kada su poginule tri osobe, piše "CBS News". Ovo je osmi napad na brodove od 2. septembra ove godine.

Ovaj napad se dogodio na pacifičkoj strani Južne Amerike. Ostalih sedam napada se dogodilo u Karibima.

Ovaj napad je, da podsjetimo, prvi vojni udar u Pacifiku u okviru plana američkog predsjednika Donalda Trampa da se bori sa trgovinom droge. Prema njegovim riječima, narkotici ubijaju više desetina hiljada Amerikanaca svake godine zbog čega se i odlučio za borbu sa narko kartelima.

Tagovi

droga brodovi Pacifik

